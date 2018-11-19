Liderler talimatı verdi, son boru indirildi! İstanbul'da tarihi gün

Rusya Devlet Başkanı Putin, TürkAkım Projesi Deniz Bölümünün Tamamlanması Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Putin ile başbaşa görüşme gerçekleştirecek.

Son boru indirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı programda, liderler talimat verdi, TürkAkım Projesi'nin deniz bölümüne döşenecek son boru indirildi.

Projeye ismini Erdoğan verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, projeye TürkAkım isminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini söyledi.

İstanbul'da tarihi gün

TürkAkım’ın deniz kesimi, Karadeniz tabanında 930 kilometre uzunluktaki iki boru hattından oluşuyor. 2 kilometreyi aşan derinlikte döşenen 81 cm çapındaki ilk boru hattı sistemi olan deniz kesimi, son teknolojiler kullanılarak hayata geçirildi. Proje kapsamında 23 Haziran 2017’de derin sulardaki inşaat başladı. 4 Kasım 2017’de hatlar Türkiye ekonomik bölgesine giriş yaptı. Proje kapsamında ilk hat 30 Nisan 2018’de tamamlandı. 26 Haziran 2018’de başlanan ikinci hattın inşası bugün yapılacak törenle tamamlanmış olacak.

2019'da gaz akmaya başlayacak

2019 yılı sonunda Rusya’dan Türkiye’ye doğal gaz akmaya başlayacak. Projeyle taşınacak 31,5 milyar metreküp doğalgaz, 15 milyon hanenin bir yıllık enerji ihtiyacını karşılamaya yetiyor. TürkAkım aracılığıyla aktarılacak yıllık toplam 31,5 milyar metreküp doğal gazın yarısı Türkiye’de kullanılırken, diğer yarısı Avrupa’ya aktarılacak.

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