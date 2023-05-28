  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Lider, yine lider! Vatandaşlar Erdoğan'ın evine akın etti
Siyaset

Lider, yine lider! Vatandaşlar Erdoğan'ın evine akın etti

Yeniakit Publisher
2023-05-28 19:51:00 - 2023-05-28 19:54:01

Sandıkların yüzde 96'sı açıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık arayla önde. Vatandaşlar oy oranlarını görünce Erdoğan'ın evine akın etti.

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi neticelendi, açılan sandık yüzde 100'e yaklaştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.

Oy sonuçlarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da büyük sevinç yaşadı. Binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine akın etti.

O anlar kameralara yansıdı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23