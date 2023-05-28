Lider, yine lider! Vatandaşlar Erdoğan'ın evine akın etti
Sandıkların yüzde 96'sı açıldı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açık arayla önde. Vatandaşlar oy oranlarını görünce Erdoğan'ın evine akın etti.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi neticelendi, açılan sandık yüzde 100'e yaklaştı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attı.
Oy sonuçlarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da büyük sevinç yaşadı. Binlerce vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evine akın etti.
O anlar kameralara yansıdı.