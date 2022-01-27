Lider Trabzonspor'a tecrübeli stoper geliyor

Devre arası transferinin en hızlı takımı olan Trabzonspor'da stoper arayışları devam ederken, bordo mavililerin hedefindeki isim ortaya çıktı.

Trabzonspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı Galatasaray maçının ardından teknik direktör Abdullah Avcı yaptığı açıklamada yerli ve tecrübeli bir stoperi kadroya katmak istediklerini açıklamıştı. Avcı'nın işaret ettiği ismin Ömer Toprak olduğu ortaya çıktı.

Bundesliga 2 ekibi Werder Bremen'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ömer için harekete geçen yönetim, transferi birkaç güne sonlandırmayı hedefliyor.

Bremen formasıyla bu sezon 14 maçta forma giyip bir de gol atan 32 yaşındaki savunmacı A Milli Takım'da da 27 maçta oynadı. Önceki yıllarda bir çok kez Süper Lig kulüplerinin transfer gündemine de gelen Ömer Toprak'ın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro.