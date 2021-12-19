Lider Trabzonspor sahasında kazandı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında lider Trabzonspor, ilk yarıda attığı gollerle Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.
15. dakikada Cornelius'un pasında Djaniny'nin ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Munir meşin yuvarlağı kontrol etti.
20. dakikada Bakasetas'ın şık pasında savunmanın arkasında topla buluşan Hamsik'in yerden şutunda, kaleci Munir yatarak topa sahip oldu.
24. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Berat Özdemir'in pasında Cornelius, topu sol taraftaki Djaniny'nin önüne çıkardı. Ceza alanında meşin yuvarlağı kontrol eden Djaniny, çaprazdan yaptığı vuruşla topu uzak köşeden filelere gönderdi: 1-0
33. dakikada Hamsik'in pasında ceza alanı dışından Bakasetas'ın sert şutunda, kaleci Munir iki hamlede topu kontrol etti.
38. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye çıkardı. Denswil'in soldan ortasında Cornelius, penaltı noktası civarından gelişine sert bir vuruşla topu sağ köşeden filelere yolladı: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarı
46. dakikada sağdan yapılan ortada Muhammed Mert'in topuk pasında altı pas içinde Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu güçlükle çıkardı.
58. dakikada Popov'un soldan ortasında, Diouf'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
60. dakikada Muhammed Mert'in pasında ceza alanı sol çaprazında Diouf'un sert şutunda, top üsten auta gitti.
75. dakikada Cornelius'un pasında uygun durumdaki Siopis'in şutunda, kaleci Munir topa sahip oldu.
87. dakikada ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Munir yatarak topu kontrol etti.
89. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Koita'nın sert şutunda, kaleci Munir topu kornere çeldi.
Karşılaşma Trabzonpor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.