



ANKARA (AA) - Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları, Avrupa elemelerinde Slovenya ve İspanya ile oynayacağı son iki maç öncesi Ankara Spor Salonu'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ankara Spor Salonu'nda yapılan medya gününde görüşlerini açıklayan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, FIBA Dünya Kupası Elemelerinde kalan son 2 maç için toplandıklarını belirterek, "Lider olabilme hesapları yapmak çok büyük mutluluk." dedi.

Dünya Şampiyonası'na katılmayı garantilemenin federasyon başkanı, yönetim kurulu, teknik ekip ve oyuncular olarak tüm camiayı sevindirdiğini dile getiren Sarıca, "Oynayacağımız iki milli maç var ve sonuçta bunlar resmi karşılaşma. Sezonun yine çalkantılı bir dönemi çünkü bazı oyuncularımız var bazıları yok. İki maçı da kazanmak için sahada olacağız. O günkü kadromuz nasıl olacak çok belli değil ama kim olursa olsun önce Slovenya'yı sonra da İspanya'yı yenerek grubu birinci olarak bitirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Ankara seyircisine de değinen Sarıca, "Bu başarıyı hep beraber burada kutlamalıyız bence. Bugüne kadar oynadığımız tüm maçlarda Ankara seyircisi bizimle beraber salonda oldu. Heyecanı ve stresi çok yüksek maçlardı. Sonuçta Dünya Kupası'na giden milli takımı alkışlamalarına, bizim coşkumuza ortak olmalarına bizim de ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.





- Yıldırım: "Son kez seyircimizle birlikte kazanmak istiyoruz"





Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ise güne üzücü bir haberle başladıklarını vurgulayarak, "TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan'ın babası Utku ağabeyimizi kaybettik. Utku ağabeyimize Allah'tan rahmet, Ömer Onan başta olmak üzere Onan ailesine başsağlığı diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

FIBA Dünya Kupası grup elemelerinde son iki maçlarını oynayacaklarını hatırlatan Yıldırım, "Sonuçta iki resmi müsabaka, ikisini de kazanmak istiyoruz. Türk Milli Takımı, dünya sıralamasında 17. sırada, hedefimiz ilk 10'un içine girmek, bu nedenle önemli maç. Ankaralı basketbolseverler her zaman bizi destekliyor. Yaklaşık 1 ay önce satışa çıkan biletlerin hepsi tükendi. Bir kez daha Ankaralı basketbolseverlere teşekkür ediyoruz. Cuma akşamı Çin'e gitmeden son kez seyircimizle birlikte kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadroyla ilgili de bilgi veren Yıldırım, şunları aktardı:

"14 kişilik kadroda 2 oyuncumuz Anadolu Efes'te kaldı. Anadolu Efes'in Avrupa Ligi'nde Olympiakos maçı var. Doğuş Balbay ile ilgili Anadolu Efes Menajeri Alper Yılmaz ile görüşmüştük. Kupa maçından sonra takımında kalacaktı. Perşembe günü oynayacakları maçtan sonra bize katılacak. Dünkü Türkiye Kupası final maçında yabancı oyuncuları sakatlandı. Maç sonrası Metecan Birsen ile ilgili istekleri oldu, biz de uygun gördük. Metecan ve Doğuş ile perşembe akşamı Olympiakos maçı sonrasında cuma günkü maçta beraber olacağız."





- Semih Erden: "Her maç hedefimiz var"





A Milli Erkek Basketbol Takımı Kaptanı Semih Erden ise kampa yeni başladıklarını ve herkeste bunun heyecanı olduğunu belirterek, Dünya Kupası'na katılmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlk kez böyle bir rahatlığın söz konusu olduğuna dikkati çeken Semih, şunları kaydetti:

"Önümüzde iki maçımız var ve Dünya Kupası'nı garantiledik. Hem bunun mutluluğunu yaşıyor hem de Slovenya maçında taraftarlarımıza keyifli basketbol izletmek istiyoruz. Onlarla bu mutluluğu paylaşmayı ve Slovenya maçını kazanmayı hedefliyoruz. Bunu da taraftarlarımıza armağan etmiş olacağız. Bizim her maç hedefimiz var. Bu hedefi her ne kadar garantilesek de önümüzdeki maçları kazanarak, grup birinciliğini almayı amaçlıyoruz. İki maçı da kazanarak gülen taraf olmak istiyoruz."



