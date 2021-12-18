Lider, ilk yarıda işi bitirdi
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a kaybeden Lider Trabzonspor, 17. haftada sahasında konuk ettiği Hatayspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek haftayı üç puanla kapatmasını bildi. Ev sahibi ekibin gollerini Djaniny ve Cornelius kaydetti.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden Djaniny ve Cornelius'un golleriyle 2-0 galip geldi. Fırtına bu sonuçla ligde puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırladı.
Trabzonspor maça, Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny ve Cornelius ilk 11'iyle başladı.
Hatayspor ise Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan ve Diouf 11'iyle sahada yer aldı.
Bordo mavililer, etkili başladığı mücadelede 24. dakikada Djaniny ile 1-0 öne geçti.
Fırtına bu golün 14 dakika sonrasında Cornelius ile farkı ikiye çıkardı.
Karşılıklı atakların olduğu müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 ile geçti.
Bu skorun ardından ev sahibi ekip 42 puanla liderliğini sürdürürken, Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada kaldı.