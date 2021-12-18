  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lider, ilk yarıda işi bitirdi
Spor

Lider, ilk yarıda işi bitirdi

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor’a kaybeden Lider Trabzonspor, 17. haftada sahasında konuk ettiği Hatayspor’u ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek haftayı üç puanla kapatmasını bildi. Ev sahibi ekibin gollerini Djaniny ve Cornelius kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 17:58:00 -
Lider, ilk yarıda işi bitirdi

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor sahasında Hatayspor'u konuk etti. Bordo mavililer, zorlu mücadeleden Djaniny ve Cornelius'un golleriyle 2-0 galip geldi. Fırtına bu sonuçla ligde puanını 42'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Hatayspor'u ağırladı.

Trabzonspor maça, Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Dorukhan, Berat, Hamsik, Bakasetas, Djaniny ve Cornelius ilk 11'iyle başladı.

Hatayspor ise Munir, Burak, Fatih, Burak Öksüz, Simon, Samuel, Ruben, Isaac, Saba, Dylan ve Diouf 11'iyle sahada yer aldı.

Bordo mavililer, etkili başladığı mücadelede 24. dakikada Djaniny ile 1-0 öne geçti.

Fırtına bu golün 14 dakika sonrasında Cornelius ile farkı ikiye çıkardı.

Karşılıklı atakların olduğu müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, Hatayspor'u 2-0 ile geçti.

Bu skorun ardından ev sahibi ekip 42 puanla liderliğini sürdürürken, Hatayspor ise 29 puanla 3. sırada kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay