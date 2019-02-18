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Lider Denizli'ye Eskişehir çelmesi

Eskişehirspor beraberliğinin arından açıklamalarda bulunan Denizlispor teknik direktörü Yücel İldiz, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bugün oyuna iyi başlamadık" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 22:46
Lider Denizli'ye Eskişehir çelmesi

Eskişehir'den 1 puan alarak evine dönen lider Denizlispor'da Teknik Direktörü Yücel İldiz maç sonu yaptığı açıklamada, "Her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bugün oyuna iyi başlamadık" dedi.

Lider Denizlispor, 1. Lig'in 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'dan 1 puanla döndü. Maçın ardından basın toplantısında konuşan İldiz, "Buraya gelirken gerçekten zor bir müsabakaya geleceğimizi biliyorduk. Ama gerçekten Eskişehirspor'daki ve spor camiasındaki dostlarımı görmekten de son derece mutlu oldum. Gerek maçtan 1 gün önce tesislerde yaptığımız antrenmanlarda göstermiş oldukları yakınlık, gerek çarşıda bana göstermiş oldukları yakınlık. Sosyal medyada olsun, farklı mecralarda maçı çok başka atmosfere çekiliyordu ama hiç de öyle olmadı. Ben hep güzel bir futbol akşamı olmasını istediğimiz söyledim. Öyle de oldu. Tabii ki böyle küçük küçük tatlı tatlı rekabetler olsun ama çirkinlikten olmasın en ufak bir çirkinlik olmadan maç bitti. Tabii ki bizim bir hedefimiz var. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz ama bugün oyuna iyi başlamadık. İlk 30 dakika özellikle istediğimiz oyunu oynayamadık. Gol de yedik. Ama ondan sonra toparladık. Beraberliği bulduk. Galibiyet golünü de bulabilirdik. Gerçekten kora kor bir mücadele oldu. Her iki takımda kazanmak adına hamleler yaptı, ataklar yaptı. Sonuç olarak maç beraber bitti. Bizim, kendi penceremizden baktığımız zaman hedeflerimiz doğrultusunda, bir de deplasmanda kazanmak istiyoruz. Kazanamazsak da kaybetmek istemiyoruz. bizden önceki iç saha maçında 3 tane atmıştı Eskişehirspor. Eskişehir takımını, camiasını, gençlerimizi kutluyorum. Gerçekten zor bir dönemden geçtiler. Yeni transferlerle çok ciddi bir ekip oluşmuş. İyi bir futbol akşamı olsun diyordum. Öyle oldu zaten. Eskişehirspor'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Biz de yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 22:46
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