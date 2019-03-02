Lider Başakşehir, Malatya’ya konuk oluyor

Süper Lig’in lideri konumunda bulunan Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Medipol Başakşehir, yarın E.Y. Malatyaspor’a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, geride kalan 23 haftada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi sonucu topladığı 51 puanla zirvede bulunurken, Malatya temsilcisi ise 9 galibiyet, 7 beraberlik, 7 yenilgiyle elde ettiği 34 puanla 5. sırada yer alıyor.

Ligde 4. randevu

İki takım yarınki mücadeleyle birlikte ligdeki 4. randevularına çıkacak. Bugüne kadar oynanan 3 maçta ise Başakşehir 2 galibiyet alırken, 1 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda İstanbul ekibi 4 gol atarken, sarı-kırmızılıların sadece 1 golü bulunuyor.

Başakşehir’den geçit yok

Abdullah Avcı’nın takımı, hem iç sahada hem de dış sahada rakiplerine kolay kolay gol atma şansı tanımıyor. Süper Lig’de kalesinde sadece 11 gol gören turuncu-lacivertliler, aynı zamanda bu sezon 14 maçta kalesini gole kapatarak bu alanda zirvede yer almayı başardı. Başakşehir, bunların yanında ligdeki son 5 maçında da sadece 1 gol yedi.

Clichy kadroda yok

Turuncu-lacivertli ekibin sol beki Gael Clichy’nin sakatlığı sürüyor. Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme nedeniyle tedavisi süren Clichy, bu mücadelede de takımındaki yerini alamayacak.

Düdük Aydınus’ta

Yeni Malatya Stadyumu’nda yarın saat 16.00’da başlayacak mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak.