Lider Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup etti: 2-1!

Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Lider Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Robinho ile 84. dakikada Mossoro'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 73. dakikada Roberto Soldado kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 3 maç sonra yenildi ve 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.