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Lider Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup etti: 2-1!

Süper Lig'in 25. haftasında lider Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve Galatasaray ile puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti.

09 Mart 2019 Cumartesi 21:09
Lider Başakşehir, Fenerbahçe'yi mağlup etti: 2-1!

Süper Lig'in 25. haftasındaki kritik maçta Medipol Başakşehir, evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Lider Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçtan 2-1'lik skorla ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 19. dakikada Robinho ile 84. dakikada Mossoro'dan geldi. Fenerbahçe'nin tek sayısını ise 73. dakikada Roberto Soldado kaydetti.

Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 57 yaptı ve 2. sıradaki Galatasaray ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 11'e yükseltti. Fenerbahçe ise 3 maç sonra yenildi ve 28 puanda kaldı.

Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk edecek.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 21:09
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  • SabriSabri43 dk önce
    Basakşehiri tebrik ediyorum..TS maçını ikinci sayfadan verdin ama Başakşehir maçını birinci sayfadan..bak bu halinizle ne kadar taraflı olduğunuzu kabul edin..ha iyi ki de fenev veya cincon lider değil..yoksa ne hal yayın yapardınız biliyoruz..

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