Lice Belediyesi yolların bakım ve onarımına devam ediyor
Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.27 Şubat 2019 Çarşamba 14:01
Diyarbakır’ın Lice İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde yol bakım onarım çalışmalarına devam ediyor.
Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipleryol onarım ve düzeltme çalışmaları kapsamında Çıralı ve Kıpçak mahallesinde alt temel malzemesi dökmeve yol düzeltme çalışmaları tamamladı. Belediye ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışmalarına önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.
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