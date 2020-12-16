Libya'ya bir uçak dolusu asker gönderdiler! Savaşın ayak sesleri mi?

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'den kalkan Airbus A320 tipi bir yolcu uçağının, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı birliklerin merkezi durumundaki Bingazi'ye inmek üzere olduğunu belirtti.

Dırah, uçağın çok sayıda Suriyeli paralı asker taşıdığını söyledi.

Libya'da Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete karşı darbe amaçlayan Hafter saflarında, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin yanı sıra, Çad, Mali, Sudan ve Suriyeli binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Hafter'den hain tuzaklar

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin elebaşı Halife Hafter'e bağlı milislerin işledikleri savaş suçlarına dair yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Middle East Eye sitesindeki habere göre Hafter milisleri, Türkiye'nin resmi hükümete verdiği destek sayesinde ele geçirmekte başarısız oldukları Trablus ve çevresinde terk etmek zorunda kaldıkları bölgeleri bombalı tuzaklarla kapladı. Milislerin öldürdüklerinin cesetleri üzerine bubi tuzakları kurdukları belirtilen habere göre oyuncukların bile mayınlandığı kaydedildi.

Halk bir süre daha evlerine dönemeyecek

Haberde Hafter milislerinin arkalarında binlerce tonluk patlayıcı ve mayın tuzakları bıraktıkları vurgulandı. Libya ordusuna bağlı askerlerin yoğun bir şekilde bubi tuzaklarını etkisiz hale getirmekle uğraştığı, yapılacak temizliğin ardından bölge sakinlerinin evlerine dönmesine izin verileceği belirtildi.

Kriz devam ediyor

Libya krizine siyasi çözüm bulunması kapsamında düzenlenen forumda, sunulan tekliflerden herhangi birinin kabulü için aranan yüzde 75'lik kabul oyu şartının düşürülmesine ilişkin tekliflerin hiçbiri yeterli oy oranına ulaşamadı.

Katılımcıların 36'sı kabul şartı için aranan yüzde 75'lik oranın yüzde 61'e çekilmesi yönünde oy kullanırken, 14 üye ise bu sayının yüzde 66'ya düşürülmesini istedi. Yapılan oylamada 21 üye ise çekimser kaldı.

Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 4 Aralık'ta telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen oylamada Başkanlık Konseyi Başkanı ve yardımcılarının yanı sıra Başbakanın belirlenmesiyle ilgili sunulan 12 öneriden 3'ü oylamaya sunulmuş ancak bunların hiçbiri gerekli oy oranına ulaşamamıştı.

Bu nedenle UNSMIL, oylamada önerilerin kabulü için aranan yüzde 75'lik kabul şartının düşürülmesi için, yüzde 66 (katılımcıların üçte ikisi) ve yüzde 61 olmak üzere iki teklif sunmuştu.

BM öncülüğünde ilki 9-15 Kasım'da Tunus'ta düzenlenen ve Libya'nın farklı kesimlerini temsilen 75 kişinin katıldığı forumda, Libya'da genel seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması kararlaştırılmıştı.

Forumun Tunus görüşmeleri, seçimlere kadar ülkede geçiş sürecini yönetecek isimler üzerinde uzlaşı çıkmaması nedeniyle sonuçlanmadan ertelenmişti.