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Dünya Libya'ya 1 milyon Mısırlı işçi gelmeye başlayacak
Dünya

Libya'ya 1 milyon Mısırlı işçi gelmeye başlayacak

Libya Çalışma Bakanı Ali el-Abid er-Rıda, ekim ayından itibaren bir milyon Mısırlı işçinin ülkesine gelmeye başlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 22:51:00 -
Libya'ya 1 milyon Mısırlı işçi gelmeye başlayacak

Libya Çalışma Bakanı Ali el-Abid er-Rıda, ekim ayından itibaren bir milyon Mısırlı işçinin ülkesine gelmeye başlayacağını bildirdi.

Bakan Rıda, Mısır'a düzenlediği ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalar yaptı.

Ziyaret sırasında Mısır ile 19 milyar Libya dinarı (yaklaşık 4,24 milyar dolar) tutarında anlaşmalar imzaladıklarını kaydeden Rıda, anlaşmanın hangi sektör ve projelerle ilgili olduğu konusunda ayrıntılı bilgi vermedi.

Rıda, anlaşma imzalanan projelerin hayata geçirilmesi için 1 milyon Mısırlı işçiye ihtiyaç olduğunu ve işçilerin ekim ayının başından itibaren Libya'ya girmeye başlayacağını söyledi.

Bakan Rıda, anlaşmaların, kalkınma ve altyapı projelerini uygulamak için Mısırlı şirketlerle iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Mısır ile Libya arasında dün 14 mutabakat muhtırası ile 4 anlaşmaya imza atılmıştı.

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