Libya'nın üst düzey iş adamları ve bürokratları iş birliği için Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - Libya'nın ekonomi alanında önde gelen 200 kamu ve sivil toplum kuruluşu ile özel şirketlerinin liderleri, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması ve yeni iş birlikleri yapılması amacıyla Türkiye'ye geldi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ile Libya Ticaret Odaları Birliği ortaklığında, Libya Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Libya-Türkiye Ticaret Platformu başladı.

El Dawlia ve ICF Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komitenin Başkanı ve Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied, ülkelerin çok önemli zamanlardan geçtiğini söyledi.

Toplantıyı pandemi sebebiyle 3 defa ertelediklerini hatırlatan Raied, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin her geçen gün büyüdüğünü aktardı.

İkili ticaret hacminin üstlenilen projelerle birlikte 2010 yılında 10 milyar doları geçtiğini bildiren Raied, sonraki dönemde ikili ilişkilerde savaş ve benzeri nedenler dolayısıyla istikrar sağlanamadığını kaydetti.

Raied, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Türkiye ile ekonomik iş birliğine çok önem veriyoruz. İş birliğimizi ve projelerimizi aktifleştirmemiz gerekiyor. Çok önemli olan bu ilişkileri artırmak için hem kamuya hem de özel sektöre görev düşüyor. Yatırımcılarımızı karşılıklı desteklemeliyiz. Bu alandaki fırsatları tekrar sağlayarak yatırımlarda önemli bir istikrar sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Raied, iki gün sürecek etkinlikte, B2B görüşmeler yapılacağını ve fikir alışverişinde bulunulacağını söyledi.





- İki ülke arasındaki ticaret hacminde hedef 10 milyar dolar





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak da Libya ile bugüne kadar kurulan ekosistem sayesinde önemli neticeler alınacağını belirterek, iki ülke dostluğunun yıllardır Anadolu'da saygıyla anıldığını ifade etti.

Bayrak, iki ülke arasındaki dostluğun ihracata ve ticaret hacmine yansıdığını, geçen yıl Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının 2 milyar dolara yaklaştığını, 15 yıl öncesine göre yüzde 410'luk artış yaşandığını kaydetti.

Libya'nın ithalatından Türkiye'nin aldığı payın yüzde 13 olduğunu belirten Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Libya'nın en çok ithalat yaptığı ikinci ülke oldu. Libya pazarından aldığımız bu pay önemli olsa da iki ülke arasındaki bağların derinliği nedeniyle hedeflerimizi çok daha yüksek belirlemeliyiz. İki ülke arasında 10 milyar doları aşkın ticaret hacmi ulaşılamayacak hedef değil. Türkiye'de aktif çok sayıda şirketimiz bulunuyor. Birçok projede Türk müteahhitlerinin imzası bulunuyor. İnanıyoruz ki Türk iş dünyasının ve ihracatçısının gücüyle her iki ülke de kalkınmasına hız katacak ve bölgemizde önemli güç merkezi olacak."

Bayrak, geçen yıl Libya'ya ihracatın 2018'e göre yüzde 30 arttığını, 2020'de de artışın sürmesini beklediklerini kaydetti.





- "Libya'nın potansiyeline güveniyoruz"





DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ise bugün başlayan etkinliğin iki ülkenin ticari ilişkilerini daha da derinleştireceğini söyledi.

Türkiye'den 100 üretici ve ihracatçı firmanın, 200 Libyalı iş insanıyla bu etkinlik vesilesiyle bir araya geldiğini belirten Karanfil, Libya'nın Türkiye için önemine işaret etti.

Karanfil, Türk müteahhitlik sektörünün 1972'de Libya'ya giriş yaptığını ve bugüne kadar 29 milyar dolar tutarında proje gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün, Türk müteahhitlik firmaları dünyanın birçok noktasında projeler gerçekleştiriyorsa burada Libya'da elde edilen tecrübelerin büyük bir katkısı var. Geçen yıl gerçekleşen 2,5 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacmini daha da yukarılara taşıyabileceğimize inanıyoruz. Çünkü Libya'ya ve Libya'nın potansiyeline güveniyoruz."

Karanfil, iki ülke arasındaki ticaretin, iş birliği kültürünün ve yardımlaşmanın önemini her zaman, her platformda vurguladıklarını belirterek, "Biz birlikte yol yürümeyi, birlikte kazanmayı ve birlikte başarmayı isteyen iki ülke olarak asla ve asla kısa vadeli çıkarlar peşinde koşmuyor ve bu anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü Libya ile ilişkilerimizin özünü samimi kardeşlik bağlarımız oluşturuyor." diye konuştu.

Konuşmaların ardından DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi ile Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği arasında iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla anlaşma imzalandı.



