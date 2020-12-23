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Aktüel Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu
Aktüel

Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:21:47 -
Libya'nın Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu

TRABLUS (AA) - Libya ordusunun haziran ayında ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtardığı Terhune kentinde iki yeni toplu mezar bulundu.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun medya sorumlusu Abdulaziz Caferi, yerel basına yaptığı açıklamada, Terhune'deki Rabıt kırsal bölgesinde bulunan toplu mezar kazı alanında iki toplu mezara daha ulaştıklarını belirtti.

Mezarların bulunduğu bölgedeki çalışmalara yönelik ayrıntı vermeyen Caferi, bölgede adli tıp ekiplerinin gözetiminde yürütülen kazıların sürdüğünü kaydetti.

- Libya'da bulunan toplu mezarlar

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezar ve cesede ulaşmıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesinden, 22 Haziran'da yapılan açıklamada, toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. ​​​​​​​

Hafter yanlısı "Kaniyat" milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor.

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