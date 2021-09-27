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Dünya Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu
Dünya

Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu

Libya'da, Haziran 2020'de ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune kentinde 2 toplu mezar daha bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 07:34:00 -
Libya'nın Terhune kentinde iki toplu mezar daha bulundu

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Terhune'de yürütülen kazı çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler paylaşıldı.

Ekiplerin, Terhune'de 2 toplu mezar daha bulduğu ifade edilen açıklamada, mezarlar içindeki cesetlerin pazartesi günü çıkarılacağı bildirildi.

Kentteki toplu mezarlardan emekli darbeci general Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis grubu sorumlu tutuluyor.

 

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