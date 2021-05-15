Libya’nın farklı şehirlerinden geldiler! Safari fırtınası

Safariye gelen gençlerden Misratalı Selim Suveyb, hafta sonları ve bayram tatillerinde safariye çıkarak hem eğlendiklerini hem de spor yaptıklarını belirtti.

Arar'ın gençler için bir tanışma mekanı haline dönüştüğünü söyleyen Suveyb, bölgede bayram tatili boyunca farklı etkinliklerin yapılacağını dile getirdi.

Humus'tan gelen İrfan Zira da havanın çok güzel olduğunu ve bayramı safari yaparak değerlendirdiklerini ifade etti.

Ahmed Cemel ise Libya'da istikrar ortamının oluşmaya başladığını, bunu fırsat bilerek bayram tatilinde Arar'a geldiklerini anlattı.

Filistinlilere destek için aracına Filistin bayrağı astığını kaydeden Cemel, bayrağı göstererek, "Allah Filistinli kardeşlerimize yardım etsin." dedi.

Ülkede Mart 2011'den 2020 yılı ortalarına kadar süren çatışmaların ardından ateşkesin ilan edilmesiyle Libyalılar farklı faaliyetlerde bulunmaya başladı.

Özellikle hafta sonları başkent Trablus'un Şehitler Meydanı yakınlarında drift yapan gençlerin bir diğer durağı ise Misrata'nın Arar bölgesi oldu.