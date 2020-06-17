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Ekonomi

Libya’nın en büyük elektrik santrallerinde Türk imzası

Türk şirketler Enka ve Çalık Enerji’nin Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) kontrolündeki bölgelerde, daha önceden inşa ettiği enerji santralleri, istikrar ve güvenliğin tesisiyle bölgeye elektrik sağlamayı bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 11:53:00 -
Libya’nın en büyük elektrik santrallerinde Türk imzası

Libya’nın en büyük tesisleri arasında yer alan bu santrallerden 550 megavatlık Al-Khums Basit Çevrim Elektrik Santrali Çalık Enerji tarafından inşa edilirken, 640 megavat kapasiteli Ubari Gaz Türbinli Elektrik Santrali’ni Enka kurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkedeki iki büyük santralin ismini vermediği Türk şirketler tarafından inşa edildiğini ve Libya’daki sürecin tamamlanmasıyla bu santrallerin birkaç ay içerisinde devreye alınma aşamasına gelebileceğini açıklamıştı.

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