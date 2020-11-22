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Aktüel Libya'nın bölünmüş haldeki parlamento üyeleri Fas'ta bir araya geliyor
Aktüel

Libya'nın bölünmüş haldeki parlamento üyeleri Fas'ta bir araya geliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-22 16:16:37 -
Libya'nın bölünmüş haldeki parlamento üyeleri Fas'ta bir araya geliyor

TRABLUS (AA) - Libya'da başkent Trablus ve doğudaki Tobruk kentinde bölünmüş haldeki Temsilciler Meclisi üyeleri, Meclisin birleştirilmesi hedefiyle ön görüşmeler yürütmek için Fas'ta bir araya geliyor.

AA muhabirinin Trablus ve Tobruk Meclis üyelerinden aldığı bilgiye göre, Libyalı parlamenterler, Fas Parlamentosunun resmi davetiyle Tanca kentinde, ülkenin yasama organının birleştirilmesi hedefiyle toplanıyor.

Tobruk Temsilciler Meclisi Üyesi Salih Fehima, "Tobruk'taki Meclis'ten 25 milletvekili dün Tanca'ya vardı ve bugün ben dahil 40'tan fazla milletvekili (Bingazi'deki) Benina Havaalanı'ndan oraya gideceğiz." dedi.

Trablus'taki Temsilciler Meclisi Üyesi Muhammed er-Raid de Temsilciler Meclisinin, "ülke içinde ve tüm üyeleri kapsayan bir oturum düzenlemesine hazırlık amacıyla Fas'ta 4 günlük bir süre için toplanacağını" söyledi.

Raid, görüşmelere yaklaşık 100 parlamenterin katılmasının beklendiğini kaydetti.

Öte yandan Trablus merkezli Meclisten yapılan açıklamada, bu toplantının ardından ileri bir tarihte Libya içinde de resmi bir oturum yapılacağı belirtildi.

Tobruk ve Trablus'taki her iki Meclisin toplam üye sayısı 170'i aşıyor, ancak bu sayı ölüm ve gayriresmi istifalar nedeniyle kesin olarak belirlenemiyor.

Ülkenin en doğusundaki Tobruk kentinde yer alan ve Akile Salih'in başkanlık ettiği Temsilciler Meclisi, gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e destek veriyor.

Akile Salih, darbe yanlısı Hafter'i sözde mareşal ilan etmiş ve başkent Trablus'u ele geçirmek için yürüttüğü silahlı saldırıları desteklemişti.

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