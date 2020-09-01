  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Libya'nın başkenti Trablus'ta intihar saldırısı
Aktüel

Libya'nın başkenti Trablus'ta intihar saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 11:50:25 -
Libya'nın başkenti Trablus'ta intihar saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'da intihar saldırısı düzenlendi.

Libya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısının, Trablus'un batısındaki Canzur semti yolundaki kavşakta meydana geldiğini söyledi.

Canzur Belediyesi kaynakları, saldırıyı düzenleyen kişinin kendini bölgedeki polis devriyesine yakın bir noktada patlattığını aktardı.

Saldırının sabahın erken saatlerinde meydana gelmesi nedeniyle çevrede insan yoğunluğu olmadığı belirtildi.

Saldırıyı düzenleyen kişi ve ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

Trablus'un batısındaki Canzur'da Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) yerleşkesi ve bazı uluslararası kuruluşların yanı sıra bakanlık konutları bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak
Eğitim

Açıklama geldi! Parasını ödeyenler geri alacak

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim öğretim kurumlarından yapılan yüzde 7'lik KDV i..
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..
Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon
Tarih

Murat Bardakçı açıkladı: Devletin hazırladığı ciddi bir operasyon

Tarihçi Murat Bardakçı katıldığı canlı yayın programında Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı