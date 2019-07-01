0553 313 94 23

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Hafter'e sert yanıt! "Gamsız ve sorumsuzca..."

Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, General Halife Hafter'e bağlı güçlerin Türkiye'yi hedef alan açıklamalarını kınadı. Büyükelçilik açıklamaların "gamsız ve sorumsuzca" olduğunu belirtti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden Hafter'e sert yanıt! "Gamsız ve sorumsuzca..."

Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Libya'nın doğu bölgesinde çalışan Türklere yönelik tehditleriyle Türkiye ile Libya halkları arasındaki kardeşlik bağlarına ve iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilere zarar vermeyi hedefleyen Hafter'in yasa dışı güçlerinin sözcüsünün 29 Haziran 2019 tarihli gamsız ve sorumsuz açıklamalarını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, darbe kuvvetleri lideri Hafter'e bağlı güçlerin daha önce Türkiye'ye yönelik tehditlerini şiddetle kınayan uluslararası tanınırlığa sahip meşru yönetim Ulusal Mutabakat Hükümetinin (UMH), Türk vatandaşlarına yönelik olası zararlardan Hafter güçlerini sorumlu tuttuğuna ilişkin bildiri yayımladığı hatırlatıldı.

UMH elinden geleni yapacak

UMH'nin, Libya'da faaliyet gösteren Türk şirketlerini korumak için elinden geleni yapacağı ve bu çerçevede Libya ve Türkiye halkları arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarının zarar görmesine izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, Libya'daki tüm yabancı vatandaşlar gibi Türk vatandaşlarının da korunmasına ilişkin yasaları ihlal eden herkese karşı durulacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Libya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarını, Türkiye'deki Libyalı kardeşlerine iyi davranmaya çağırıyor. Bazı haydutların iki kardeş halk arasında fitne çıkarma, nefret söylemine teşvik etme girişimlerine kulak asmamaya davet ediyor." ifadesi yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
  1. Libya'nın Ankara Büyükelçiliği
  2. Libya
  3. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  4. General Halife Hafter
  5. Türkiye
  6. Flaş açıklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esed Rejimi İdlib'i yine vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    1. Esed Rejimi İdlib'i yine vurdu! Çok..
    2. Benzinin litre fiyatına 27 kuruş zam..
    3. Diyarbakır’da tonlarca saman kül oldu
    4. 7 aylık bebek tedavi için hastaneye..
    5. Uluslararası öğrenciler mezuniyet..
    6. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar..
    7. Ergenekon davasında yargılanan 235..
    8. "Oğlumun en çok baba demesini özledim"
    9. Bakan Kasapoğlu, milli eskrimcileri..
    10. Milas’ta orman yangını
    11. Irak Başbakanı ile Suudi Arabistan..
    12. İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Birleşik..
    13. Balyoz davası hakimine FETÖ'den 13 yıl..
    14. Munzur Çayı'na düşen genci arama..
    15. Libya'nın Ankara Büyükelçiliğinden..
    16. Piyasalarda gün sonu
    17. Borsa 100 bin puan sınırına dayandı
    18. Birbirlerine silahla ateş açan..
    19. "Balyoz davası" hakimi Diken'e 13 yıl..
    20. Fındık dalından düşen şahıs hayatını..
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Fatih Erbakan suskunluğunu bozdu: 23 Haziran'da yağmurdan kaçarken doluya tutuldular
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama