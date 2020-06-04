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Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın Hafter’den kurtarılmasını kutladı

Libya halkı, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın Hafter’den kurtarılmasını kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 09:47:48 -
Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın Hafter’den kurtarılmasını kutladı

Libya halkı, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın Hafter’den kurtarılmasını kutladı.


Libya’da Trablus Uluslararası Havaalanı’nın Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler tarafından kontrol altına alınmasının ardından Libyalılar sokaklara döküldü. Khoms kentinin sokaklarına çıkan Libyalılar, Trablus Uluslararası Havaalanı’nın Hafter’den kurtarılmasını kutladı. Vatandaşlar, Libya bayrakları taşıyarak, UMH güçlerinin zaferini havai fişek gösterisi ile kutladı. UMH güçleri, dün başlattığı operasyon sonucunda Hafter’e bağlı milislerin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı’nda kontrolü sağlamıştı.

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