Libyalı temsilciler İNSAMER ve SETA'yı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Libya'nın önemli siyasi ve toplumsal aktörlerinden Tebu, Tuareg ve Amazik toplumlarının meclis başkanları ve beraberlerindeki heyet, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı İnsani ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (İNSAMER) ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'na (SETA) ziyarette bulundu.

Amazik Yüksek Meclis Başkanı Mehemed Abdullah Ahmed Talib, Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Ulusal Barış Komisyonu Üyesi Haibil A. M. Doayi, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Başkanı Moulay Kedidi, Tebu Şeyh ve Ayan Meclisi Başkanı İbrahim Wardko Darko, Tuareg Toplumu Yüksek Meclisi Üyesi ve eski Milletvekili Houssin Moustafa Madi Eshikh ve Tuareg Ubari Hukuk Fakültesi Dekanı Abobakeer Mohamed Mohamed Easa'nın bulunduğu heyet, İNSAMER ziyaretinde, Afrika Araştırmaları Koordinatörü Serhat Orakçı ve Libya Araştırmaları Sorumlusu Riad Domazeti tarafından karşılandı.

Heyetler ve İNSAMER araştırma birimi görevlileri arasında geçen görüşmelerde, Libya'daki güncel gelişmeler ele alınarak, ülkedeki araştırma kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yapmak konusunda görüş birliğine varıldı.

Heyet ardından SETA'ya geçerek yetkililerle görüştü. SETA'da Libya üzerine araştırmaları olan Emrah Kekilli tarafından karşılanan Libyalı temsilciler, SETA'nın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Heyete Türkiye'de okuyan Libyalı öğrencilere kurslar verilebileceği ifade edildi.

Libyalı temsilciler yarın da Ankara'da çeşitli resmi temaslarda bulunacak.