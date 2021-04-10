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Dünya Libyalı tarafların Tunus'ta düzenlediği Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi toplantısı sona erdi
Dünya

Libyalı tarafların Tunus'ta düzenlediği Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi toplantısı sona erdi

Libyalı tarafların, 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin anayasal temelini görüşmek üzere Tunus'ta organize ettiği Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi toplantısının sona erdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 03:32:00 -
Libyalı tarafların Tunus'ta düzenlediği Siyasi Diyalog Forumu Hukuk Komitesi toplantısı sona erdi

Siyasi Diyalog Forumu Anayasa Komitesi üyelerinden Fatıma ez-Zehra Lanki ile Abdulkadir Huveyli, toplantının akabinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Lanki, 7 Nisan'da başlayan ve 3 gün süren hukuk komitesinin toplantısında yasama ve yürütme organları arasındaki ilişkiyi düzenleyecek anayasal temel üzerinde anlaşma sağlandığını belirterek, Komite içinde başkanlık seçimleri konusunda bazı ufak anlaşmazlıklar yaşansa da üzerinde anlaşma sağlanan anayasal temele ilişkin nihai metni, gelecek hafta Libya Siyasi Diyalog Forumuna sunacaklarını söyledi.

Huveyli ise anayasal temelle ilgili görece bir anlaşma sağlandığını ancak bazı konularda anlaşmazlık olduğunu teyit ederek, anlaşmazlık olan konular arasında, "başkanın doğrudan halk ya da Temsilciler Meclisi tarafından seçilmesi ve anayasa referandumunun" yer aldığını dile getirdi.

Anayasal temelin 63 maddeden oluştuğunu ve bunların çoğunda anlaşma sağlandığını aktaran Huveyli, referandum konusunun çözümünün Siyasi Diyalog Forumuna bırakıldığını ifade etti.

Siyasi Diyalog Forumunun kabul ettiği yol haritasının 4. maddesi gereğince 17 Aralık 2020'de kurulan ve 17 üyesi bulunan Hukuk Komitesi, seçimler için anayasal temeli oluşturmayı amaçlıyor.

BM öncülüğünde, farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen Libya Siyasi Diyalog Forumu, ülkede 24 Aralık 2021'de genel seçimlere gidilmesini kararlaştırmıştı.

 

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