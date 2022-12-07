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Dünya Libya'dan Yunanistan'a kınama!
Dünya

Libya'dan Yunanistan'a kınama!

Libya Dışişleri Bakanlığı, Atina yönetiminin, Akdeniz’de Libya - Yunanistan deniz sınırlarında, petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşmasını kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 19:38:00 -
Libya'dan Yunanistan'a kınama!

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan’ın ülkede yaşanan "krizi fırsat bilerek", deniz yetki alanları konusunda kendi tutumunu Libya’ya dayatmak hedefiyle, tartışmalı bölgelerde sismik araştırma yapmak için uluslararası şirketlerle anlaştığı kaydedildi.

Açıklamada “Libya Dışişleri Bakanlığı, Girit Adası'nın güneyi ve güneybatısında arama faaliyetleri konusundaki tutumu dolayısıyla Yunanistan’ı uyarmış, kınamış ve resmi olarak protesto etmiştir.” ifadelerine yer verildi.

Libya’nın deniz yetki alanları ve egemenliğini mümkün olan bütün kanuni ve diplomatik yollarla koruyacağı vurgulanan açıklamada, söz konusu adımın Atina yönetiminin tartışmalı bölgelerde arama faaliyetleriyle ilgili raporların doğruluğunun belirlenmesinin ardından atıldığı kaydedildi.

Yunanistan'ın bir süre önce Girit'in güneyinde sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığı belirtilmişti.

SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, ExxonMobil tarafından Girit'in güneyinde yapılan sismik araştırmaların sahasının güneye doğru genişletileceğine ilişkin haberleri teyit ederek, bu genişlemenin başlangıçtaki plan çerçevesinde yapıldığını ileri sürmüştü.

Araştırmanın "SANCO SWIFT" isimli gemiyle yapılacağı aktarılmıştı.

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