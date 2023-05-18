﻿Libya'dan Türkiye'ye teklif: Mısır da katılabilir! Murtaza Karanfil açıkladı: Sanayi tesisleri ilgisini çekiyor

AA muhabirine konuşan Karanfil, "Şu an Libya'da önceki yönetim döneminden kalma 180'in üstünde devlet sanayi tesisi atıl durumda." dedi.

Bunlardan bazılarının iyi durumda olduğunu ve Türk iş adamlarının ilgisini çektiğini belirten Karanfil, "Tacura'daki sanayi bölgesinde devletin 7 tane tesisi var. 1977'de Libya burada kamyon, kamyonet montaj tesisi kurulmuş. Bunlar o zamanın en iyi ekipmanı ile kurulmuş." diye konuştu.

Bir hafta önce Konya'dan gelen MÜSİAD heyetiyle beraber Libya Başbakan Yardımcısı Ramazan Ebu Cinah ile görüştüklerini aktaran Karanfil, "Özellikle ülkenin güney kentleri ve Güney Kalkınma Ajansı Başkanlığı ile toplantılar yaptık. Ebu Cinah, Fizan bölgesi belediye başkanlarını da çağırmıştı. Gayet sıcak karşıladılar ve ciddi projelerden bahsedildi. Güneyden Sahraaltı Afrika'ya ticaret yolunu ve diğer konuları değerlendirdik." dedi.

Karanfil, toplantıya 20'den fazla belediye başkanının katıldığını, bunlardan Bingazi'nin doğusunda yer alan Merc kenti Belediye Başkanı'nın "Libya'nın kalkınması Türkiye ile olacaktır." dediğini ifade etti.

- TRABLUS'A TÜRK HASTANESİ KURULACAK

Libya'da 35 yıldır çalıştıklarına ve Türkiye'de bu sayede 1500'den fazla istihdam sağladıklarına vurgu yapan Karanfil, "Libya bereketli bir yer." ifadesini kullandı.

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Sağlık alanındaki çalışmalarına değinerek Libya'da kuracakları ikinci hastanenin yerini duyuran Karanfil, şunları söyledi:

"Misrata'dan sonra ikinci hastaneyi açacağımız yer Trablus. Libya sağlık altyapısını kurmaya kadiriz, kadir bir ülkeyiz. Libya ve Türkiye'nin karşılıklı kapıda vize uygulaması başlatması durumunda sağlık, turizm ve ticari yönden önemli değişiklikler olacağına ve ivmenin yukarı doğru çıkacağına eminiz.

Libya'da Mısır, Libya ve Türk iş forumu düzenleme teklifi geldi. Libyalılar Türk-Mısır yakınlaşmasından oldukça memnunlar. İhtilaflı olduğumuz ülkeler ile Libya üzerinde bir barış sağlayabiliriz. Libya bir barış zemini olabilir."

- TÜRKİYE'NİN LİBYA'YA İHRACATINDA İLK SIRADA MÜCEVHERAT VE HUBUBAT YER ALIYOR

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yusuf Yıldız da iki ülke arasındaki ticari ilişkileri AA muhabirine değerlendirdi.

Yıldız Türkiye'nin Libya'ya ihracatında ilk iki sırada mücevherat aksamı ve hububat, ithalatta ise petrol ve petrol ürünleri ile hurdanın yer aldığını söyledi.

Yıldız, "Türkiye'nin Libya'ya ihracatı 2020 yılında 1,6 milyar, 2021'de 2,80 milyar ve 2022 yılında da yine 2,84 milyar dolardır. Libya'dan ithalatımız 2020'de 2 milyar, 2021'de 1,8 milyar ve 2022 yılında ise 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yılların ortalaması alındığında Libya ile dış ticaret hacminin 4,2 milyar dolar civarında olduğunu kaydeden Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin Libya'ya ihracatında mücevherat aksamı ile gıda, hububat ve un yüzde 14'er, demir çelik ve mamul eşya yüzde 13, plastik ve mamulleri yüzde 12, tekstil, giyim ve halı yüzde 11, mobilya ve yatak takımları yüzde 8, kazan ve makinalar yüzde 6, elektrikli makinalar ise yüzde 5'ini oluşturmaktadır.

Libya'dan ithalatımızın yüzde 57'sini ham petrol oluştururken, ikinci sırada yüzde 33 ile demir hurda yer almaktadır. Ancak hurda ile ilgili bu oran 2020 ve 2021 yılları için geçerlidir. Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı, 2022 yılında hurda ihracatını, ihracatı yasak olan ürünler kapsamına almıştır."

- BİNGAZİ'DE TÜRK İHRAÇ ÜRÜNLERİ FUARI DÜZENLENECEK

Ticaret Başmüşaviri Yıldız, Libya'nın doğusundaki Bingazi kentinde 29 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Türk ihraç ürünleri fuarı düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.

Libya'nın Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından hedef pazar olarak kabul edildiğinin altını çizen Yıldız, başvuruların toplandığını ve Bingazi'deki fuara Türkiye'den 35 civarında firmanın katılacağını söyledi.

Öte yandan Libya’nın başkenti Trablus ile İstanbul arasında gemi seferleri başladı. Gemi seferlerinin başladığını ve ilk geminin İstanbul’a doğru hareket ettiğini Misrata Deniz İstasyonu duyurdu. Geçtiğimiz yıl da Libya’nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlamıştı.

Mistra Deniz İstasyonu’nun Facebook hesabından paylaşılan mesajda, Kevalay Queen isimli geminin Libya’nın başkenti Trablus’tan İstanbul’a doğru hareket etmek üzere eş-Şiab Limanı’ndan ayrıldığını duyurdu. Geminin İstanbul-Zeytinburnu’nda bulunan Zeyport Limanı’na yanaşması bekleniyor.

İzmir’e de seferler başlamıştı

Aralık 2021’de Libya’nın Misrata kenti ile İzmir arasında da gemi seferleri başlamıştı. Bu gelişme, 40 yıl aranın ardından iki ülke arasında yapılan ilk gemi seferi olmuştu. Misrata ile İzmir arasındaki gemi seferinin süresi 48 saat.

Misrata, Trablus’un yaklaşık 200 kilometre doğusunda. Çok sayıda Türk işletmesine ev sahipliği yapıyor.

Neden seferler yapılmıyordu?

NATO destekli bir operasyon ile 2011’de devrilen ve öldürülen eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi yönetimi sırasında Libya yaptırımlar altındaydı, turistlere de kapalıydı. 2011’de Kaddafi’nin devrilmesinin ardından ülkede yaşanan iç karışıklardan ötürü 25 yılı aşkın bir süredir hiçbir ülke tarafından Libya’ya feribot seferi yapılmıyordu.

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