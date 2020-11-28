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Gündem Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi
Gündem

Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi

Türkiye ile Libya arasındaki Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası birinci yılını geride bırakırken Libya Hükümeti ABD İşleri Danışmanı Muhammed Ali Abdullah, "Masum siviller, kadınlar ve çocukların öldürüldüğünü görürken, ülkemizin kaderi tehlikedeyken, ülkemiz gözümüzün önünde çökerken, bizler yardım talebiyle elimizi uzattık. Bize askeri anlamda yardıma gelen Türkiye'ydi" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 14:59:00 -
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi

Libyalı uzmanlar, ülkede çatışmaların en şiddetli olduğu kritik bir dönemde, Ankara ile Trablus arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat muhtırasının, Türkiye'nin yardıma gelmesiyle Libya'nın kaderini değiştirdiğini belirtti.

Siyasi çözüme gelindi

Libyalı askeri ve siyasi yetkililer, Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nın birinci yıldönümünde, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinde gelinen noktayı ve muhtıranın Libya'nın siyasi, güvenlik konjonktürü ile sahadaki etkisini Anadolu Ajansı'na değerlendirdi.

Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, mutabakat muhtırasının "masa altından değil masada alenen yapılan meşru bir anlaşma olduğunu ve şüphe barındırmadığını" belirterek, bunun BM nezdinde de kayıtlı bir anlaşma olduğuna dikkati çekti.

Batı seyirci kaldı

Libya Hükümeti ABD İşleri Danışmanı Muhammed Ali Abdullah, "Libya'nın geleceği bir devlet olarak tehdit altındaydı. Libya, 7 aydır bir saldırı altındaydı. Hükümet olarak uluslararası topluma, BM'ye, ABD'ye, Avrupa'ya ve komşu ülkelere kriz zamanında bize yardım etmeleri için seslendik. Masum siviller, kadınlar ve çocukların öldürüldüğünü görürken, ülkemizin kaderi tehlikedeyken, ülkemiz gözümüzün önünde çökerken, bizler yardım talebiyle elimizi uzattık. Bize askeri anlamda yardıma gelen Türkiye'ydi" diye konuştu.

"Daha büyük rol biçtik"

Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin geleceğini çok parlak gördüğünü dile getiren Abdullah, "ekonomi, sağlık, eğitim, finansal reform, ekonomik canlanma gibi alanlara bakıldığında diğer ülkeler arasında Türkiye'nin tarihi ilişkileri, Libya sahasına aşinalığıyla Türkiye'ye Libya'da daha büyük bir rol biçtiklerini" aktardı.

Libyalı siyasi analist ve aktivist Ahmed Sevehli ise "İnsanlar öldürülürken, hastaneler bombalanırken AB ülkeleri izliyordu. Türkiye'nin Trablus'a yönelik saldırıları durdurmak için başlattığı müdahalesi olmasaydı Hafter Trablus'u alacaktı ve kendini diktatör ilan edecekti" dedi.

 

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