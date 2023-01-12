Libya'dan flaş Türkiye açıklaması! 'Arkanızdayız'
Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşmenin şubat ayı başında olabileceğini kaydeden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesi beklenen üçlü görüşmeye ilişkin, 'Şubat ayı başında görüşme olabilir' dedi. Bakan Çavuşoğlu, Libya hükümetinin, hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.
'Şubat ayında görüşme olabilir'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye-Suriye-Rusya arasında gerçekleştirilmesini beklenen üçlü görüşmeye ilişkin, "Şubat ayı başında görüşme olabilir. Henüz netleşen tarih yok" dedi.
Libya'dan 'arkanızdayız' mesajı
Çavuşoğlu, Libya hükümetinin ise hidrokarbon anlaşmasının arkasında olduğunu Türkiye'ye bildirdiğini açıkladı.