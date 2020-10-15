Libya'dan 10 miyar dolarlık Türkiye çıkarması

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi ile Libya Ticaret Odaları Birliği ortaklığında, Libya Ekonomi Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen Libya-Türkiye Ticaret Platformu başladı.

El Dawlia ve ICF Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen fuarın açılışında konuşan Libya Parlamentosu Ekonomi, Ticaret ve Yatırımdan Sorumlu Komitenin Başkanı ve Libya Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği Başkanı Mohammad Abdul Karim Raied, ülkelerin çok önemli zamanlardan geçtiğini söyledi.

Toplantıyı pandemi sebebiyle 3 defa ertelediklerini hatırlatan Raied, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin her geçen gün büyüdüğünü aktardı.

İkili ticaret hacminin üstlenilen projelerle birlikte 2010 yılında 10 milyar doları geçtiğini bildiren Raied, sonraki dönemde ikili ilişkilerde savaş ve benzeri nedenler dolayısıyla istikrar sağlanamadığını kaydetti.

Raied, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolara yaklaştığını belirterek, "Türkiye ile ekonomik işbirliğine çok önem veriyoruz. İşbirliğimizi ve projelerimizi aktifleştirmemiz gerekiyor. Çok önemli olan bu ilişkileri artırmak için hem kamuya hem de özel sektöre görev düşüyor. Yatırımcılarımızı karşılıklı desteklemeliyiz. Bu alandaki fırsatları tekrar sağlayarak yatırımlarda önemli bir istikrar sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Raied, iki gün sürecek etkinlikte, B2B görüşmeler yapılacağını ve fikir alışverişinde bulunulacağını söyledi.

İki ülkenin hedefi 10 milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Başaran Bayrak da Libya ile bugüne kadar kurulan ekosistem sayesinde önemli neticeler alınacağını belirterek, iki ülke dostluğunun yıllardır Anadolu'da saygıyla anıldığını ifade etti.

Bayrak, iki ülke arasındaki dostluğun ihracata ve ticaret hacmine yansıdığını, geçen yıl Türkiye'nin bu ülkeye ihracatının 2 milyar dolara yaklaştığını, 15 yıl öncesine göre yüzde 410'luk artış yaşandığını kaydetti.

Libya'nın ithalatından Türkiye'nin aldığı payın yüzde 13 olduğunu belirten Bayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Libya'nın en çok ithalat yaptığı ikinci ülke oldu. Libya pazarından aldığımız bu pay önemli olsa da iki ülke arasındaki bağların derinliği nedeniyle hedeflerimizi çok daha yüksek belirlemeliyiz. İki ülke arasında 10 milyar doları aşkın ticaret hacmi ulaşılamayacak hedef değil. Türkiye'de aktif çok sayıda şirketimiz bulunuyor. Birçok projede Türk müteahhitlerinin imzası bulunuyor. İnanıyoruz ki Türk iş dünyasının ve ihracatçısının gücüyle her iki ülke de kalkınmasına hız katacak ve bölgemizde önemli güç merkezi olacak."

Bayrak, geçen yıl Libya'ya ihracatın 2018'e göre yüzde 30 arttığını, 2020'de de artışın sürmesini beklediklerini kaydetti.

'Libya'nın potansiyeline güveniyoruz'

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ise bugün başlayan etkinliğin iki ülkenin ticari ilişkilerini daha da derinleştireceğini söyledi.