Libya'daki Uluslararası Mitiga Havalimanı'na füze saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'nın başkenti Trablus'ta Uluslararası Mitiga Havalimanı'na füze saldırısı düzenlendi.

Mitiga Havalimanı'na hedef gözetmeksizin atılan füzeler, pist yakınlarında yangına neden oldu. Halihazırda kullanım dışı olan havalimanından yoğun duman yükseldi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, uçuşların yeni bir duyuruya kadar güvenlik gerekçesiyle askıya alındığını duyurmuştu.

Başkent Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havalimanı Mitiga'da uçuşlar askıya alındığında tüm seferler Misrata Havaalanı'na yönlendiriliyor.

UMH'ya bağlı İçişleri Bakanlığı geçen hafta sivil kurumların vurulmasını önleyici nitelikte kararlar alması için BM'ye çağrıda bulunmuştu.

Başkent Trablus'a yönelik saldırıların başladığı 4 Nisan'dan bu yana sivil kurumların defalarca vurulduğuna işaret edilen açıklamada, Mitiga Havalimanı'na en az 11 saldırı düzenlendiği ve bunların bakanlık tarafından belgelendiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası tanınırlığa sahip UMH de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Hafter güçleri bu kapsamda zaman zaman, UMH tarafından "askeri amaçlarla kullanıldığı" gerekçesiyle Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına saldırılar düzenliyor.