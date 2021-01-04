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Aktüel Libya'daki askeri okul katliamının birinci yılında saldırının kurbanları anıldı
Aktüel

Libya'daki askeri okul katliamının birinci yılında saldırının kurbanları anıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-04 13:50:08 -
Libya'daki askeri okul katliamının birinci yılında saldırının kurbanları anıldı

TRABLUS (AA) - Libya'da darbeci Halife Hafter güçlerinin destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) Trablus'taki Hadba Askeri Akademisine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 26 askeri öğrenci, katliamın birinci yılında anıldı.

Çoğu 20 yaş altı silahsız askeri öğrencinin, okulun avlusunda aldıkları rutin eğitim sırasında katledilmesinin birinci yılı dolayısıyla, saldırının gerçekleştiği yerde düzenlenen anma törenine, okulun komutanları, kurbanların yakınları ve Askeri Akademi Şehitlerinin Aileleri Derneği üyeleri katıldı.

Hayatını kaybeden öğrenciler için okulun konferans salonunda Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi. Kurbanların yakınlarına onur plaketi takdim edildi.

Askeri yetkililer, 26 genç askeri öğrencinin adları ve fotoğraflarının yer aldığı anıta çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

- Hadba Askeri Okul Katliamı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in 4 Nisan 2019'da Trablus'a başlattığı ve 14 ay süren saldırılarına destek veren ülkelerin başında BAE geliyor.

BAE'ye ait SİHA'yla başkent Trablus'un güneyindeki Hadba Askeri Akademisine düzenlenen füzeli saldırıda, okulun avlusundaki çoğu 20 yaşın altında 26 silahsız askeri öğrenci hayatını kaybetmişti.

Saldırıda kullanılan Çin yapımı Wing Loong İHA'sı Libya'daki güçler arasında sadece BAE envanterinde yer alırken, bu hava araçlarının konuşlandığı ülkenin doğusundaki El-Hadim Askeri Hava Üssü doğrudan BAE kontrolünde bulunuyor.

Dönemin BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, isim vermeden saldırıdan BAE'yi sorumlu tutarak, "Hafter güçlerini destekleyen ülkeyi biliyoruz. Bu saldırıyı onlar gerçekleştirdi." demişti.

Dünyadan tepki çeken Trablus'taki askeri okul saldırısına, Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Avrupa Birliği, Dünya Müslüman Alimler Birliği gibi pek çok ülke ve kurumdan kınama mesajları gelmişti.


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