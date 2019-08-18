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Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı

18 Ağustos 2019 Pazar 15:29
Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı

TRABLUS (AA) - Libya açıklarında 57 düzensiz göçmenin yakalandığı ve bu ay içinde yakalanan göçmen sayısının 577'ye yükseldiği bildirildi.

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, başkent Trablus'un batısındaki Zaviye beldesi açıklarında bir kayıkla Avrupa ülkelerine göç etmeye çalışan 57 düzensiz göçmenin yakalandığını söyledi.

Kasım, yakalananlardan aralarında 17 kadın ve 9 çocuk bulunduğu 53 düzensiz göçmenin Etiyopya, 4'ünün ise Mısır uyruklu olduğunu kaydetti.

Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Kasım, Sahil Güvenlik Güçlerinin bu ay yakaladığı düzensiz göçmen sayısının böylece 577'e ulaştığı bilgisini verdi.

Devrimin ardından yönetim boşluğu yaşanan Libya, yakın coğrafi konumu nedeniyle Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmak isteyen Afrikalı göçmenlerin en önemli güzergahları arasında yer alıyor.

Ülkelerindeki iç savaş, çatışma, baskıcı rejimler veya ekonomik zorluklardan kaçarak Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan Afrikalıların bir kısmı insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde veya denizde hayatını kaybediyor.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:29
  1. düzensiz göçmen
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