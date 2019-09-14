0553 313 94 23

Libya'da UMH güçleri, Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu

14 Eylül 2019 Cumartesi 01:43
Libya'da UMH güçleri, Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, General Halife Hafter'in Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, olayda 6 yabancı subayın da öldüğünü açıkladı.

UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı ve içinde bölge ülkelerinden yabancı subayların da bulunduğu Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini bombaladığını duyurdu.

Kanunu, bombardıman neticesinde operasyon merkezinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve merkezde bulunan 6 yabancı subayın öldüğünü bildirdi.

UMH uçaklarının cuma sabahı Cufra Hava Üssü'ndeki karadan havaya 3 füze bataryasını da vurduğunu aktaran Kanunu, söz konusu operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri BAE'ye ait SİHA'ların Misrata'daki Havacılık Akademisini hedef almasının karşılığı olarak nitelendirdi.

BAE resmi haber ajansının genelkurmay başkanlığına dayandırdığı haberinde, 6 askerinin operasyon sahasındaki bir araç kazasında yaşamını yitirdiği duyurulmuş, ancak kazanın nerede olduğunda dair bilgi paylaşılmamıştı.

Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 01:43
  1. El-Cufra hava üssü
  2. Libya
  3. UMH

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da UMH güçleri, Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu
    1. Libya'da UMH güçleri, Hafter'in ana..
    2. Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki kampta..
    3. Fransa'da ulaşım felç oldu, hayat durdu!
    4. Karaman’da otomobil ile hafif ticari..
    5. Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 2..
    6. Kazaya karışan otomobil sürücüsünün..
    7. Paramiliter liderlerle fotoğraf..
    8. Muğla'da orman yangını
    9. AK Parti’den 3 eski milletvekili..
    10. Ortaca’daki yangına şiddetli rüzgar..
    11. Cezaevi firarisi ödüllü mühendis,..
    12. İçtiği sigara evi yaktı, yanarak..
    13. Pençe-3 Harekatı
    14. Bolu’da silahlı kavga: 1 yaralı
    15. Ortaca’daki yangını söndürme..
    16. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde..
    17. Evanescence İstanbul'da hayranlarıyla..
    18. Belçika'da Valon bölge ve Frankofon..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a..
    20. Fatih Erbakan'dan çarpcı açıklama: AK..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Reuters'a..
    22. ABD'li Müslüman belediye başkanı,..
    23. ABD ve Suudi Arabistan nükleer..
    24. GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2019
    25. Voleybol: 2019 Erkekler Avrupa..
    26. Galatasaray forması giyen damada..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a..
    28. Tenis: Davis Kupası
    29. Kemal Özdeş: “Maç sonuna kadar skor..
    30. Mario Lemina’da sorun yok
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?