Libya'da UMH güçleri, Hafter'in ana operasyon merkezini vurdu

TRABLUS (AA) - Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçleri, General Halife Hafter'in Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini vurarak tamamen kullanılamaz hale getirdiğini, olayda 6 yabancı subayın da öldüğünü açıkladı. UMH Askeri Sözcüsü Muhammed Kununu, 'Burkan el-Gadab' operasyonu basın merkezinin resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, UMH'ye ait uçakların gece Hafter'e bağlı güçlerin kullandığı ve içinde bölge ülkelerinden yabancı subayların da bulunduğu Cufra Hava Üssü'ndeki ana operasyon merkezini bombaladığını duyurdu. Kanunu, bombardıman neticesinde operasyon merkezinin tamamen kullanılamaz hale geldiğini ve merkezde bulunan 6 yabancı subayın öldüğünü bildirdi. UMH uçaklarının cuma sabahı Cufra Hava Üssü'ndeki karadan havaya 3 füze bataryasını da vurduğunu aktaran Kanunu, söz konusu operasyonun Birleşik Arap Emirlikleri BAE'ye ait SİHA'ların Misrata'daki Havacılık Akademisini hedef almasının karşılığı olarak nitelendirdi. BAE resmi haber ajansının genelkurmay başkanlığına dayandırdığı haberinde, 6 askerinin operasyon sahasındaki bir araç kazasında yaşamını yitirdiği duyurulmuş, ancak kazanın nerede olduğunda dair bilgi paylaşılmamıştı. Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor. Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.



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