Libya'da turuncu kabus! Trablus'ta kum fırtınası uçuşları ve hayatı vurdu
Libya'nın batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası, başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda hayatı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü dondurucu ve tozlu hava dalgası nedeniyle sivil havacılık otoriteleri, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Mitiga ve Bingazi'deki Benina havalimanlarında tüm seferleri geçici olarak askıya aldı.
Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı.
Mitiga Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan uçuşlar hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların (geliş ve gidiş) askıya alınmasına karar verildiğini bildiririz." ifadeleri kullanıldı.
Uçuşların 31 Ocak yerel saatle 22.05'ten itibaren başlayıp 1 Şubat saat 06.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.
Yolcuların uçuşlarını yeniden düzenlemek için bilet aldığı havayolu şirketiyle irtibata geçmesi çağrısında bulunuldu.
Libya'nın batısını etkisine alan kum fırtınası nedeniyle Trablus Üniversitesi'nde 1 Şubat'ta eğitimin durdurulduğu, Misrata, Zliten, Zuvvara, El-Cemil ve Zaltan kentlerinde de eğitime ara verildiği açıklanmıştı.
