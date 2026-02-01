  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kartal'dan müthiş geri dönüş Pezeşkiyan’dan Rejime sert uyarı: Halka karşı davranışlarımızı düzeltmeliyiz Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı! Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette! Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor? Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü! Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar Yönetmelik Resmi Gazete'de! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak
Dünya Libya'da turuncu kabus! Trablus'ta kum fırtınası uçuşları ve hayatı vurdu
Dünya

Libya'da turuncu kabus! Trablus'ta kum fırtınası uçuşları ve hayatı vurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Libya'da turuncu kabus! Trablus'ta kum fırtınası uçuşları ve hayatı vurdu

Libya'nın batı bölgesini etkisi altına alan şiddetli kum fırtınası, başkent Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda hayatı durma noktasına getirdi. Görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü dondurucu ve tozlu hava dalgası nedeniyle sivil havacılık otoriteleri, uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla Mitiga ve Bingazi'deki Benina havalimanlarında tüm seferleri geçici olarak askıya aldı.

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda kum fırtınası nedeniyle uçuşlar askıya alındı.

Mitiga Uluslararası Havalimanından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınan uçuşlar hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Mitiga Uluslararası Havalimanı'ndaki tüm uçuşların (geliş ve gidiş) askıya alınmasına karar verildiğini bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

 

Uçuşların 31 Ocak yerel saatle 22.05'ten itibaren başlayıp 1 Şubat saat 06.00'a kadar durdurulduğu kaydedildi.

Yolcuların uçuşlarını yeniden düzenlemek için bilet aldığı havayolu şirketiyle irtibata geçmesi çağrısında bulunuldu.

Libya'nın batısını etkisine alan kum fırtınası nedeniyle Trablus Üniversitesi'nde 1 Şubat'ta eğitimin durdurulduğu, Misrata, Zliten, Zuvvara, El-Cemil ve Zaltan kentlerinde de eğitime ara verildiği açıklanmıştı.

Havalimanı saldırısında dış güç iddiası: Nijer’de kriz büyüyor
Havalimanı saldırısında dış güç iddiası: Nijer’de kriz büyüyor

Dünya

Havalimanı saldırısında dış güç iddiası: Nijer’de kriz büyüyor

Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor
Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor

Gündem

Çin'den Trump'a Küba resti! Havana hattında gerilim tırmanıyor

O ülke 38 F-16’yı Viper seviyesine çıkarıyor: Milyar euroluk modernizasyon hamlesi Ege’de hava dengelerini değiştirebilir
O ülke 38 F-16’yı Viper seviyesine çıkarıyor: Milyar euroluk modernizasyon hamlesi Ege’de hava dengelerini değiştirebilir

Dünya

O ülke 38 F-16’yı Viper seviyesine çıkarıyor: Milyar euroluk modernizasyon hamlesi Ege’de hava dengelerini değiştirebilir

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz
Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

Gündem

Karaismailoğlu'ndan yeni havalimanı müjdesi: Tamamen denize dolgu inşa edeceğiz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23