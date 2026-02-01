  • İSTANBUL
Yerel Aydın'da korkunç olay: Sokakta cesetlerle karşılaştılar!
Yerel

Aydın'da korkunç olay: Sokakta cesetlerle karşılaştılar!

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Aydın’da korkunç olay: Sokakta cesetlerle karşılaştılar!

Aydın'ın Didim ilçesinde sokakta silahla vurulmuş halde biri 44 yaşındaki kadın, diğeri 23 yaşındaki erkek 2 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Hisar Mahallesi'nde sokakta iki kişinin kanlar içinde yerde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, silahla vurulduğu belirlenen kişilerin Gül Seher Göksan (44) ile Turan Emre Arıkan (23) olduğunu tespit etti.

Cenazeler, incelemenin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin başlattığı çalışma kapsamında 2 kişiyi gözaltına aldı.

