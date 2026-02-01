Kenevire izin çıktı! Üreten köşeyi dönecek! İlk üreticiler arasına girin pazar payını kapın

Türkiye’de kenevir yetiştiriciliği alanında önemli bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolüne Dair Yönetmelik”, 31 Ocak 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yeni düzenleme ile lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kontrollü kenevir yetiştiriciliği, belirli 21 il ve bu illerin tüm ilçelerinde yapılabilecek hale geldi. Ayrıca, tıbbi ve sağlık ürünleri, uyuşturucu etkisi olmayacak oranda kişisel bakım ürünleri ile destek ürünleri elde etmeye yönelik üretim süreçleri de yeniden düzenlendi.

Çıkan bu yönetmelik ile beraber; kenevirin endüstriyel, tıbbi ve kozmetik potansiyeli sıkı denetim altında değerlendirilecek.

Üretim İzni Verilen 21 İL

Yönetmeliğe göre izin verilen iller şöyle:

Amasya

Antalya

Bartın

Burdur

Çorum

İzmir

Karabük

Kastamonu

Kayseri

Konya

Kütahya

Malatya

Ordu

Rize

Samsun

Sinop

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat

Zonguldak

Bu iller dışında kenevir yetiştiriciliği yasaklanırken, Bakanlık ihtiyaç halinde yeni iller ekleyebilecek yetkiye sahip.

Neler Değişecek?

Lif, tohum ve sap odaklı üretim bu 21 ilde serbest bırakıldı.Tıbbi amaçlı (çiçek ve yaprak üretimi) yetiştiricilik ise daha sıkı kurallarla sınırlı: Genellikle Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kontrolünde, Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında veya Sağlık Bakanlığı onaylı yüksek güvenlikli kapalı tesislerde yapılacak.

Başvurular her yıl 1 Ocak – 1 Nisan tarihleri arasında en büyük mülki idare amirliğine (valilik) yapılacak. Üretim, amacı dışında kullanımını engellemek için kamera sistemleri, kontroller ve denetimlerle sıkı takip edilecek.

Bu karar, Türkiye’nin tarım ve sanayi potansiyelini artırmak, yerli üretimi teşvik etmek ve kenevirin ekonomik değerini (tekstil, kozmetik, ilaç, gıda gibi alanlarda) artırmak açısından stratejik önem taşıyor. Konya gibi illerin de listede yer alması, bölgedeki çiftçiler için yeni fırsatlar yaratabilir.

Resmi Gazete’deki tam metin ve detaylar için resmi kaynaklara başvurabilirsiniz. Bu adım, Türkiye’nin kenevirde kontrollü ve fayda odaklı bir üretim dönemine geçişini işaret ediyor!