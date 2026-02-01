  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Pezeşkiyan’dan Rejime sert uyarı: Halka karşı davranışlarımızı düzeltmeliyiz Atatürk’ün Partisi Değil, Şer Odağı! Ankara’da kritik kabul: Devlet Bahçeli, Abdurrahman Mustafa ile bir araya geldi Dünya SİHA ihracat pazarının lideri 2025’te de Baykar oldu Hakan Fidan canlı yayında Erdoğan’ı anlattı! Biz uyurken o nöbette! Kapalı kapılar ardında Kirli pazarlık: CHP’nin "demokrasi" tiyatrosunda halktan ne saklanıyor? Akkuyu’ya saldıranların asıl karın ağrısı ne? Erem Şentürk, İsrail militanlarının ve Deniz Zeyrek’in maskesini düşürdü! Milli değil Zilli görüş! CHP ve SP’de akıl tutulması? Şara’yı terörist gördüler, İsrail bayrağı açan Dürzilere sahip çıktılar Yönetmelik Resmi Gazete'de! Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından uygulanacak Almanya ordusu kilitlendi! Carlson: Müslüman gençler engel
Gündem İşte TOGG farkı! Göle dönen yolda “Bana mısın” demedi
Gündem

İşte TOGG farkı! Göle dönen yolda “Bana mısın” demedi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar ilerleyemezken, yerli ve milli otomobil TOGG'un sel suları içindeki kararlı ilerleyişi dikkat çekti.

Adana'da etkili olan şiddetli sağanak sonrası göle dönen yollarda araçlar ilerleyemezken, yerli ve milli otomobil TOGG'un sel suları içindeki kararlı ilerleyişi dikkat çekti. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler kısa sürede ilgi odağı oldu.
Adana'da şiddetli yağış sonucu oluşan su birikintisinden araçlar geçemezken bir TOGG suların içinde ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Adana'da dün gün boyu etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. Özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yetersiz altyapısı nedeniyle kent genelinde birçok ev ve iş yerini su bastı.


Sarıçam ilçesinde bulunan Buruk Mezarlığı yakınlarında da oluşan su birikintisi nedeniyle yol adeta göle döndü. Araçlar yoldan geçemezken bir TOGG kullanıcısı göle dönen yolda ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken TOGG sürücüsü aracın içinden de video paylaştı. O videoda TOGG'un içerisine su girmediği de görüldü.

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı
Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Otomotiv

Toplam satış adedi belli oldu: TOGG hedefine ulaştı

Satılan Her 5 Elektrikli Otomobilden 1’i Togg! Pazarın hakimiyeti onda
Satılan Her 5 Elektrikli Otomobilden 1’i Togg! Pazarın hakimiyeti onda

Otomotiv

Satılan Her 5 Elektrikli Otomobilden 1’i Togg! Pazarın hakimiyeti onda

Yeni yıla güçlü başladı! Togg'dan kaçırılmayacak fırsat
Yeni yıla güçlü başladı! Togg'dan kaçırılmayacak fırsat

Otomotiv

Yeni yıla güçlü başladı! Togg'dan kaçırılmayacak fırsat

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı
Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Otomotiv

Elektrikli araç satışlarında TOGG dünyada müthiş bir hikaye yazdı! Güçlü, cazip seçeneklerle başladı

Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi!
Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi!

Otomotiv

Yerli otoda devrim gibi hamle! Milyonların beklediği "ucuz" Togg için tarih verildi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23