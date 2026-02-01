  • İSTANBUL
Gıda Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!
Gıda

Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!

Konya Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkşar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan baharatlardaki büyük hile oyununa karşı vatandaşları uyararak sektörün tağşişe çok açık olduğunu vurguladı.

KONYA Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkşar, baharatları alırken dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, ''Baharat sektörü tağşişe çok açık maalesef. Birçok baharatı taklit ederken farklı bitkileri öğütüp karıştırabiliyorlar” dedi.

Konya Bakkallar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Türkşar, Türk mutfağının vazgeçilmezi olan baharatları alırken dikkat edilmesi gerektiğini ve güvenli, bilindik yerlerden alınmasını tavsiye etti. Türkşar, “Baharat sektörü tağşişe çok açık maalesef. Birçok baharatı taklit ederken farklı bitkileri öğütüp karıştırabiliyorlar. Boya da işin içine giriyor. Tarım Bakanlığı gerekli denetimlerini yapıyor, ama mesleğimiz tağşişe açık olduğu için piyasada çok fazla sahte baharat var. Genellikle bildiğimiz, tanıdığımız baharatçılardan, aktarlardan, kendi güvendiğimiz yerlerden alışveriş yaparsak daha sağlıklı olur” dedi.

 

‘VATANDAŞIN ANLAMAYACAĞI ŞEKİLDE KARIŞIM YAPILIYOR’

Ali Türkşar, “Örneğin, sumağın içerisine hem rengi kırmızı, hem de tadı ekşi olan bir ürünü karıştırıyorlar. Bunu tüketicinin anlaması mümkün değil. Sumağın içerisine ekşilik vermesi için limon tuzu karıştırıyor. Kekiğin içine sumak yaprağı dediğimiz bir ürünü karıştırıyorlar. Vatandaşlarımızın anlayamayacağı şekilde karışım yapılıyor” diye konuştu.

Saffet

İNSAN SAGLIGI YAŞAMI ÖNEMLİ DEGİL vatandaş ne yapsın 20 bin TL ile Sadece sahtecilik baharat olsa şükredecegim denetim yok vatandaş vergi verir memurda helal der istediği parayıda meyveyide bol bol alır ahir zamanı düşünmez diye düşünüyorum
