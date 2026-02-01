Mobilya yerleşiminde yapılan 3 kritik hata! Bunları yapmazsanız sonuçlarına katlanacaksınız...

2. Dolaşım Alanlarını Göz Ardı Etmek Estetik kaygılarla yapılan yerleşimlerde, çoğu zaman hareket alanları ihmal edilir. Oysa mobilyalar arasında rahat geçiş sağlayacak boşluklar bırakılmadığında, mekân hem konforsuz hem de işlevsiz hale gelir. Özellikle salon ve oturma alanlarında, kapı önleri ve ana geçiş akslarının kapatılması günlük kullanımda ciddi sorunlara yol açar. Akşam'a göre; Fonksiyonel bir yerleşim için dolaşım alanlarının net ve engelsiz olması gerekir.