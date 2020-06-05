Libya'da Türkiye'nin istediği oldu! 7 ayda zafer

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milisleri karşısında büyük bir zafer daha kazandı. Trablus Uluslararası Havalimanı'nı gece ele geçiren Libya ordusu, güneye doğru ilerleyerek işgal altındaki Ayn Zara ve Vadi er-Rabi bölgelerini de kurtardı. Libya Ulusal Hükûmeti'ne (UMH) bağlı Libya ordusu, sabah saatlerinden itibaren başkent Trablus'ta kontrolün tamamını ele geçirdiğini duyurdu. Hafter milislerinin çekildiği Vadi er-Rebi'de, bir mühimmat deposu, beş askerî araç, üç zırhlı savaş aracı, yedi tank, üç personel taşıyıcı ve üç top ele geçirdiği belirtildi.

Halk zaferi kutluyor

Libya halkı, önce Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından da başkentin tamamen darbeci milislerden kurtarılmasını kutladı. Bayraklarla sokaklara dökülen halk, havai fişek atarken Hafter aleyhine slogan attı. Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, başkent Trablus'ta yaşayan kadın ve çocukların hayatlarının artık daha güvende olduğunu söyledi. Başbakan Fayiz es-Serrac da Hafter tarafından kandırılan ve savaşa sürüklenen gençlere silah bırakmaları için çağrıda bulundu..

Yeni hedef Terhune

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, yeni hedeflerinin Terhune olduğunu açıkladı. Hafter milislerinin harekât ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune vilayeti, "Trablus'un sırtındaki hançer" olarak isimlendiriliyor. Kanunu, ilerlemeye devam eden askerleri Terhune il sınırlarındaki Fem Mulga beldesine ulaştıklarını açıkladı.

Elimiz güçlendi

Türkiye, Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başbakanı Fayiz Serrac'ın yanında durarak Libya meselesini masada çözmeye çalıştı. Ancak hem Moskova hem de Berlin'de ateşkes fırsatını reddeden Hafter'e karşı askerî operasyon dışında seçenek kalmadı. Bunun ardından savunma pozisyonunda olan Libya ordusu karşı saldırıya geçerek Hafter güçlerine darbe vurdu. Reuters'a konuşan üst düzey bir Türk yetkili "Herkes toprak kaybetmeden müzakere masasına oturmak istiyor fakat tuttuğunuz topraklar masada elinizi güçlendiriyor. ​Trablus'un Havalimanı’nın muhtemel barış görüşmeleri öncesinde ele geçirilmesi kritikti. Libya’nın bölünmesini öngören her türlü teklifi reddedeceğiz” dedi.

Yedi ayda zafer geldi

Libya'da yaklaşık bir yıl önce başkente saldırmaya başlayan darbeci Hafter'e bağlı milisler, Türkiye'nin Libya'nın meşru hükûmeti (UMH) ile 27 Kasım 2019'da yaptığı işbirliği ile hain emellerine ulaşamadı. Hafter milisleri, yedi ayda Libya ordusu karşısında üst üste kayıplar yaşamaya başladı ve özellikle son iki ay içinde bozguna uğradı. İşte adım adım gelen zafer:

¥ 27 Kasım 2019: Türkiye ile meşru Libya hükûmeti arasında Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması imzalandı.

¥ 3 Ocak 2020: Türk askeri ve güvenlik güçlerinin Libya’da askerî danışmanlık hizmeti vermesine imkan veren tezkere, TBMM'den geçti.

¥ 13 Ocak 2020: Moskova'da ateşkes görüşmeleri başladı. Ancak Hafter gece yarısı Libya'ya döndü...

¥ 19 Ocak 2020: Libya'ya ateşkes için düzenlenen Berlin Konferansı biter bitmez Hafter güçleri yine saldırdı.

¥ 28 Şubat 2020: Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı gibi stratejik öneme sahip bölgeler ve Trablus’a karşı saldırı başlattı.

¥ 25 Mart 2020: Libya ordusu "sivillerin canını korumak" için Barış Fırtınası Harekâtı'nı başlattığını ve "savunmadan saldırıya geçtiğini" duyurdu.

¥ 13 Nisan 2020: Libya ordusu başkentten batıya doğru ilerleyerek Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık üç bin kilometrekarelik alanı milislerden arındırdı.

¥ 27 Nisan 2020: Hafter tek taraflı olarak kendisini "Devlet Başkanı” ilan etti. Hafter’in bu hamlesine kendisini destekleyen Rusya ve Fransa da dâhil olmak üzere AB ve ABD’den tepki geldi.

¥ 18 Mayıs 2020: Libya hükûmeti stratejik öneme sahip Vatiyye Askerî Üssü’nde kontrolü sağladı.

¥ 20 Mayıs 2020: Hafter için savaşan Rus Wagner grubu Trablus’un ön cephelerinden paralı askerlerini çekme kararı aldı.

¥ 25 Mayıs 2020: Başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, es-Savarih askerî kampları milislerden arındırıldı..

¥ 3 Haziran 2020: Trablus Uluslararası Havalimanı, milislerden kurtarıldı. (Türkiye)