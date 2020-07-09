Libya’da Türkiye politikası karşısında hezimete uğrayan Fransa’dan ‘U’ dönüşü! "Biz Hafter'i..."

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Libya krizinde basının tepkisi üzerine Fransa'nın taraf tuttuğuna dair iddiaları yalanladı. Ülkedeki "tüm aktörlerle" görüştüklerinin altını çizen Le Drian, taraflardan bazılarını "poker yüzlü" olmakla itham etti.

Fransız Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda konuşan Bakan, Fransa'nın taraf tuttuğu iddialarının çerçevesinin doğru çizilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Fransa'nın Mareşal Hafter tarafını seçtiğine dair birçok şey duyuyorum. Bazı şeyleri netleştirmek lazım. Mareşal Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Nisan 2019'da Trablus'un alınmasına girişmeden önce Libya'da yayılmakta olan cihatçı grup IŞİD'e karşı mücadele etti" ifadelerini kullandı.

"Hafter'in Işid mücadelesine destek veriyoruz"

Fransız Dışişleri Bakanı Trablus'a "başarısız" taarruz girişimi ile Libya Ulusal Ordusu'nda bir "değişim" yaşandığını da belirterek, "Bu orduya (Hafter) IŞİD ile mücadelesinde destek veriyoruz. Fakat bu destek çok aktif askeri bir yardımdan çok, öneriler ve siyasi destekten oluşuyor" açıklamasında bulundu.

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"Taraflar 'poker yüzlerini' takınıyor"

"Tüm aktörlerle düzenli şekilde görüşüyorum" diyen Le Drian, "Müzakerelerde bulunuyoruz, işlerin ilerlemesi için çabalıyoruz, ama bazen tarafların "poker yüzlerini" takındıklarını görüyorum.

Paris, Roma ve Berlin'in de konu üzerinde uyumlu bir şekilde çalıştığını belirten Dışişleri Bakanı, "Üç ülke de aynı dili konuşuyor ve Sirte Jufra sınırında istikrarın sağlanması, ateşkes için çalışmalara başlanılması gerektiğini belirtiyor" açıklamasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Birleşmiş Milletler tarafından tanınan, Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti'ne karşı mücadele eden Mareşal Hafter ile 2017 ve 2018'de Paris'te görüşmüştü. Bu sebeple de Paris yönetimi Hafter'e uluslararası bir egemenlik tanımakla sık sık eleştiriliyor.