Libya'da son durum: Hafter'e destek veren aşiretler taraf değiştirebilir

Türkiye destekli Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Tobruk merkezli Halife Hafter’in liderlik ettiği Libya Ulusal Ordusu (LUO) arasında süren iç savaşta dikkat çekici bir gelişme yaşandı. UMH güçleri, Hafter kuvvetlerinin elindeki stratejik Vatiyye Hava Üssü'nü ele geçirdi.

Alman Dış Politika ve Güvenlik Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak çalışan Libya Uzmanı Nebahat Tanrıverdi Yaşar, söz konusu gelişmenin Libya’daki süreci nasıl etkileyeceğini değerlendirdi.

“Hava operasyonları Jufra’ya gerileyecek”

Independent Türkçe'nin haberine göre, Vatiyye Hava Üssü'nün Batı Libya'da Hafter’in uzun süredir ana üssü olduğunu belirten Yaşar, buranın kaybının Hafter güçleri açısından neden olacağı sonucu şöyle anlattı:

"Vatiyye üssünün UMH kontrolüne geçmesi, LUO'nun batı Libya'daki askeri varlığı açısından büyük bir kayıp anlamına geliyor. Bu kayıptan sonra LUO'nun hava operasyonları için kullanabileceği askeri üs Jufra'da, bu da menzilin oldukça uzağa gerilemesi anlamına geliyor."

Yaşar, Vatiyye'nin ele geçirilmesi ile batı cephesini büyük oranda güvenlik altına alan UMH'nin artık güçlerini güney ve doğu cephelerine yoğunlaştırma imkanı elde etmiş olduğuna da dikkat çekti.

Aşiretler için dönüm noktası olma potansiyeli var

Vatiyye üssünün kaybı ve Giryan'da elde edilen başarının UMH tarafında moralleri yükseltirken, LUO içerisindeki ittifaklar arasında bir süredir devam eden mücadeleyi de Hafter aleyhine etkileyebilecek bir gelişme olacağını öne süren Yaşar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hafter, 2014 sonrasında kademeli olarak sahada Doğu Libya'dan başlayarak içeride ve dışarıda geniş fakat gevşek bir ittifak ağı kurdu ve bu siyasi ittifaklardan elde ettiği güçle kontrol ettiği alanı genişletti. Bu açıdan Hafter'in Libya içindeki genişlemesinin büyük bir bölümünün savaş aracılığından ziyade aşiretlerle uzlaşarak gerçekleştiğini bilmek gerekiyor. Vatiyye üssünün kontrolünün LUO tarafından kaybedilmesi bu açıdan aşiretler arası görüşmelerin yeniden başlamasını tetikleyebilecek bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor."