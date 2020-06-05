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Dünya

Libya’da skandal hamle! Mısır üzerinden ülkeye giriş yaptılar

Libya'da darbeci Hafter ile birlikte büyük bir katliam yapan Rusya'nın bölgeye ilişkin yeni hamlesi deşifre oldu. Ruslar, bölgeye çevre ülkeler üzeriden paralı asker soktuğu öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:11:00 - 2020-06-05 20:22:03
Libya’da skandal hamle! Mısır üzerinden ülkeye giriş yaptılar

Libya'da BAE ve çevre ülkeler ile birlikte darbeci Hafter'e açık açık destek veren Rusya, kritik noktaların kaybedilmesinin ardından yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Gazeteci Levent Kemal, Rusya'nın Mısır üzerinden Libya'ya asker soktuğunu duyurdu.

Kemal açıklamasında şunları söyledi:

Önemli kaynaklar yeni bir Rus paralı asker biriminin Mısır üzerinden [karayolu] ile Libya'nın doğusuna giriş yaptığını, söz konusu birimin Hafter saflarındaki paralı unsurlara komuta edeceğini iddia ediyorlar.

"Bölgeye uçak göndermedik" demişlerdi

Libya'ya Hafter'e destek vermek amacıyla 14 savaş uçağı gönderen Ruslar, kesin bir dille gündemdeki konuyu yalanlamıştı. Bunun üzerine ABD, Putin'i zora düşürecek görüntüleri paylaştı.

Libya son durum haritası 2020
Libya son durum haritası 2020

Dünya

Libya son durum haritası 2020

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Allahın gazabı üzerinize olsun moskof rus
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