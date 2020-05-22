  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İhtiyaç sahiplerinin olduğu her yerde “Önce İnsan” olarak varız

Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Arefe günü ihlas suresi okumanın fazileti nedir? İhlas suresi okunuşu

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?
için kalan
Dünya

Libya'da sıcak gelişme! Hafter'e bir kötü haber daha

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde ilerleme kaydedildiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki önemli yerlerin ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 16:20:00 - 2020-05-22 16:49:02
Libya'da sıcak gelişme! Hafter'e bir kötü haber daha

Libya ordusu, başkent Trablus'un güneyinde ilerleme kaydedildiğini ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin kontrolündeki önemli yerlerin ele geçirildiğini açıkladı.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu basın biriminden yapılan açıklamaya göre, orduya bağlı güçler, Trablus'un güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerleme sağladı. Ordu güçleri, bölgede bazı önemli noktaları Hafter milislerinden geri aldı.

Orduya ait Savaş Medya Ofisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da hükümet güçlerinin Selahaddin'deki pasaport dairesi binasının tamamında ve Selahaddin eksenindeki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağladığı bildirildi.

Libya ordusu 18 Mayıs'ta stratejik Vatiyye Askeri Hava Üssü’nde kontrolü sağladıktan sonra bölgedeki kasabaları da Hafter milislerinin elinden kurtarmaya başlamıştı.

Trablus'un güneyindeki Esabia kentinde dün kontrolü sağlayan Libya ordusu, son 72 saat içinde aralarında Tunus sınırı yakınlarındaki Bedr ve Tici beldelerinin de yer aldığı üç beldeyi milislerden temizlediğini duyurmuştu.

Terhune kentine uzanan ikmal hattı üzerindeki Mizde beldesinin yerel konseyi ve kentin önde gelenleri, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, "Fayiz es-Serrac başkanlığındaki meşru hükümete ve Libya ordusunun Hafter milislerine karşı yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonuna destek verdiklerini" bildirmişti.

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini
Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Dünya

Darbeci Hafter'in sözcüsü Mismari Vatiyye hezimetini "taktiğe" bağladı

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar
Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

Gündem

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor
BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor

Dünya

BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor

Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür
Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür

Dünya

Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!
Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Gündem

Türkiye tam 4 günde BAE'nin milyonlarca dolarını yaktı!

Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar
Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar

Dünya

Rusya ve BAE'ye büyük şok! Köşeye sıkıştılar

Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı
Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı

Dünya

Kaddafi yanlılarından darbeci Hafter ile ayrılık mesajı

Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz
Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz

Dünya

Terörist Hafter'e bir şok daha: Meşru hükümetin emrindeyiz

BAE'nin Fas'a sızma planı suya düştü
BAE'nin Fas'a sızma planı suya düştü

Dünya

BAE'nin Fas'a sızma planı suya düştü

Libya'da hezimete uğrayan BAE bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde!
Libya'da hezimete uğrayan BAE bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde!

Dünya

Libya'da hezimete uğrayan BAE bu kez Tunus'u karıştırmanın peşinde!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı