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Dünya Libya’da mühimmat deposunda patlama
Dünya

Libya’da mühimmat deposunda patlama

Libya’nın başkenti Trablus’un batısında Libya ordusuna ait bir mühimmat deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 22:06:00 -
Libya’da mühimmat deposunda patlama

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, başkentin batısında yer alan Cenzur bölgesindeki depoda büyük bir patlama yaşandı. İlk belirlemelere göre patlama sonucu ölen veya yaralanan olmadı. Patlamanın orduya bağlı Sidi Bilal kampında yaşandığı ihtimali üzerinde durulurken, mühimmat deposundaki birkaç roketin ise çevredeki sivil yerleşim alanlarına düştüğü kaydedildi. Olaya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

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