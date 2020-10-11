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Aktüel Libya'da mahsur kaldıkları Sirte'den kurtarılan 2 Türk işçi ailelerine kavuştu
Aktüel

Libya'da mahsur kaldıkları Sirte'den kurtarılan 2 Türk işçi ailelerine kavuştu

İşçilerin yaklaşık 8 ay sonra ailelerine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 15:22:52 -
Libya'da mahsur kaldıkları Sirte'den kurtarılan 2 Türk işçi ailelerine kavuştu

ADANA (AA) - Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde bulunan Sirte kentinden kurtarılan iki Türk işçinin Adana'daki ailelerine kavuşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

Büyükelçiliğin girişimleri sonucunda, Libya Kızılayı Misrata Şubesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının koordinasyonuyla 8 aydır mahsur kaldıkları bölgeden kurtarılan Türk işçiler Yusuf Gürün (35) ve Vahit Kiraz (60) uçakla memleketleri Adana'ya getirildi.

İşçilerden Vahit Kiraz'ı ailesi yaşadıkları Kozan ilçesindeki evlerinin önünde davul zurnayla karşıladı.

Kiraz'ı karşılayan eşi ve çocukları gözyaşlarına hakim olamadı.

Zorlu ve uzun bir süreç yaşadıklarını anlatan Kiraz, kurtarılmalarını sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Kiraz, yaklaşık 8 ay kapalı bir ortamda kaldığını ve bu süreçte güneş görmediğini anlatarak "Ben orada 40 yıldır restoran işletiyordum. Dokuz kişi mahsur kaldık. Dört kişi kurtarıldı. Diğerleri orada kaldı. Onların ailesi de gözü yaşlı bekliyordur. Devletimiz onların da durumunu takip ediyor." dedi.

Münevver Kiraz (60) da gözyaşı dökerek geceden bu yana uyumadan eşini beklediğini ve kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ali Bozkır ve Burcu Kiraz da yakınları Vahit Kiraz'ın kurtarılması için ilgili kurumlarla sık sık irtibata geçtiklerini belirterek "Devletimiz sayesinde kurtarıldı. Allah hepsinden razı olsun. Çok mutluyuz." ifadesini kullandılar.

- Oğluna kavuşan annenin gözyaşları

Kurtarılan işçilerden Yusuf Gürün'ün ailesiyle buluşması sırasında da duygusal anlar yaşandı.

Anne Ayşegül Gürün (70), 8 ay sonra kavuştuğu oğluna sarılıp gözyaşı döktü.

Yusuf Gürün, çalışmak için gittikleri Libya'da mahsur kaldıklarını kaydederek, son 5 günün kendileri için çok zorlu geçtiğini anlattı.

Geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu ve bunun için gerekirse yeniden Libya'ya gitmeyi göze alabileceğini söyleyen Gürün, kurtarılmalarını sağlayan herkese teşekkür etti.

Anne Ayşegül Gürün de oğlunun mahsur kaldığı dönemde çok büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, "Allah kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın. Şimdi kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah emeği geçenlerden razı olsun." şeklinde konuştu.



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