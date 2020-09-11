Libya'da halk isyan etti

Bingazi sokaklarında halkın General Halife Hafter’in posterlerini yaktığı ve bazı araçları ateşe verdiği bildirildi.

Petrol kuyularının açılmasını istiyorlar

Protestocular özgürlüklerinin ve servetlerinin çalındığını belirterek, petrol tesislerinin açılmasını talep etti. Göstericiler aylardır maaş alamamaktan da şikayet etti.

Ülkedeki petrolü Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümetine karşı koz olarak kullanan Hafter, kuyu ve tesisleri ocak ayından bu yana kapalı tutuyor.

Darbeci General Halife Hafter’in petrol üretimi ve ihracatını kısıtlaması sonrası, Libya ekonomisinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan petrol gelirlerinden mahrum kalan ülke 9 ayda yaklaşık 10 milyar dolardan fazla zarar etti.