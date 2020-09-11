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Dünya Libya'da halk isyan etti
Dünya

Libya'da halk isyan etti

Libya'nın doğu bölgelerinde darbeci General Halife Hafter’in yönetimindeki Bingazi'de binlerce gösterici hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi, elektrik ve su kesintileri gibi nedenlerle sokaklara çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 05:41:00 -

Bingazi sokaklarında halkın General Halife Hafter’in posterlerini yaktığı ve bazı araçları ateşe verdiği bildirildi.

Petrol kuyularının açılmasını istiyorlar

Protestocular özgürlüklerinin ve servetlerinin çalındığını belirterek, petrol tesislerinin açılmasını talep etti. Göstericiler aylardır maaş alamamaktan da şikayet etti.

Ülkedeki petrolü Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya hükümetine karşı koz olarak kullanan Hafter, kuyu ve tesisleri ocak ayından bu yana kapalı tutuyor.

Darbeci General Halife Hafter’in petrol üretimi ve ihracatını kısıtlaması sonrası, Libya ekonomisinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan petrol gelirlerinden mahrum kalan ülke 9 ayda yaklaşık 10 milyar dolardan fazla zarar etti.

 

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