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Dünya Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti
Dünya

Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet, ağırlaşan yaşam şartlarına karşı 3 gündür devam eden protestolar nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Salih'e istifasını sundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-14 06:48:00 -
Libya'da Hafter yanlısı sözde hükümet istifa etti

Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı kuvvetlerin lideri olan sözde  Hafter hükümeti,  kötüleşen yaşam koşullarına karşı protesto edilmesi sonocun da  istifa etti.

Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamada, Abdullah es-Seni (uluslararası toplum tarafından tanınmayan }  başkanlığındaki sözde hükümetin TM Başkanı Salih'e istifasını sunduğu duyuruldu.

Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclis'e sunulacağı kaydedildi, ancak tarih verilmedi.

İstifa kararı Akile Salih tarafından, Hafter'in kontrolündeki Merc şehrinde kötüleşen yaşam koşulları nedeniyle başlayan protestoların nedenlerini görüşmek üzere hükümetle acil bir toplantı sırasında bildirdi.

Libya El-Ahrar kanalı Libya Suç İzleme Örgütü'ne göre, Hafter milislerinin Merc kentinde göstericilere ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Öte yandan "Şubat" kanalında dün gece Bingazi, Merc ve Beyda kentlerinde sokaklara çıkan göstericilere açılan ateş sonucu 5 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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