Libya'da Hafter rahat durmuyor!

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu tarafından yapılan açıklamada, 80 araçlık konvoyun Sirte yakınlarındaki Lud kentine sevk edildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Hafter güçlerinin 5. kez ihlal ettiği ateşkesin ardından gerçekleşen sevkiyat nedeniyle, Libya ordusu güçlerine teyakkuz halinde olmaları talimatı verdiklerini belirten Kununu, her türlü önlemi aldıklarını vurguladı.

Libya'da ateşkes kararı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac arasında 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını açıklamışlardı.

Sirte ve Cufra'nın anlaşmaya göre silahtan arındırılmış bölgeler olması, Libya'da petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması ve yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması kararlaştırılmıştı.