  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Libya'da Hafter milislerinin yerleştirdiği patlayıcılar yine can aldı

Sirte'nin doğusunda ve batısındaki patlamalarda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 15:05:54 -
Libya'da Hafter milislerinin yerleştirdiği patlayıcılar yine can aldı

SİRTE (AA) - Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'un doğusundaki sahil kenti Sirte'de döşediği mayınların infilak etmesi sonucu 1 sivil öldü, 3 çocuk yaralandı.

Libya Ordusu Sirte-Cufra Ortak Operasyon Odası Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Sirte'nin doğusundaki Um el-Hanfese ile batısındaki Ez-Zaferan bölgesine yerleştirdiği mayınların infilak ettiğini belirtti.

Dırah, Um el-Hanfese'deki patlamada 1 çobanın hayatını kaybettiği, Zaferan'da ise 3 çocuğun yaralandığı bilgisini paylaştı.

Libya Mayın ve Savaş Kalıntılarını Temizleme Merkezi, dün Hafter milislerinin kaçmadan önce özellikle başkent Trablus'un güney semtlerine tuzakladığı patlayıcılar ve mayınların infilak etmesinden 110 kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Merkez, söz konusu patlamalarda aralarında sivillerin de olduğu 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 71 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

Hafter milislerinin çekildikleri bölgelerin patlayıcılardan temizlenmesi çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı ekipler de katılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı