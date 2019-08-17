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Libya'da Hafter güçlerinden hayvanat bahçesine hava saldırısı

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:54
Libya'da Hafter güçlerinden hayvanat bahçesine hava saldırısı

TRABLUS (AA) - Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçler, başkent Trablus'ta "askeri amaçlarla kullanıldığı" iddiasıyla hayvanat bahçesine hava saldırısı düzenledi.

Hafter'e bağlı Libya televizyonunun Facebook hesabında yayımlanan haberde, Trablus'taki Ebu Selim bölgesinde bulunan hayvanat bahçesinin Merkezi Emniyet Teşkilatı Komutanı Abdulgani el-Kekli'ye bağlı güçlerin konuşlandığı gerekçesiyle vurulduğu ifade edildi.

Saldırıda hayvanların zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Hafter güçleri bir süredir, askeri amaçlarla kullanıldığı gerekçesiyle ülkenin batısındaki Mitiga, Zuvara ve Misrata havalimanlarına da saldırılar düzenliyordu.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) bugün, General Halife Hafter güçlerinin askeri amaçlarla kullanıldığı iddiasıyla saldırı düzenlediği Zuvara Havalimanı'nın sivil tesis olduğunu ve askeri amaçlı kullanılmadığını teyit etmişti.

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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:54
  1. hayvanat bahçesi
  2. Libya
  3. Trablus

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